O namorado que todas merecemos? É assim que Benny Blanco mima Selena Gomez

Benny Blanco revelou algumas intimidades da cozinha e de sua vida com Selena Gomez

Selena Gomez decidiu há algum tempo dar uma nova chance ao amor e é assim que no Instagram tem compartilhado imagens de seu relacionamento com o produtor musical e compositor, Benny Blanco.

Para muitos fãs da cantora, esta relação é uma boa notícia, enquanto outros consideram que não é a melhor opção, pois aqueles que acompanham a vida da Selena sabem que o produtor tem um episódio sombrio que ninguém esquece.

E é que Blanco, famoso por ser o produtor de artistas como Katy Perry, Britney Spears e Justin Bieber, fez comentários sobre a cantora com raízes mexicanas que ficaram na memória de seus seguidores.

De acordo com o portal Cultura Colectiva, quando Selena terminou seu conturbado relacionamento com Justin Bieber, Blanco se sentiu no direito de criticá-la.

“É como já você sabe... este é o meu novo single, esta é a minha nova linha de maquiagem. Selena Gomez é uma desesperada, lançou uma linha de maquiagem, um programa de culinária e mais músicas apenas para adquirir mais fama”, comentou Benny no podcast de Zach Sang.

Conquistada pela cozinha com o melhor ‘bife’

Benny Blanco, que também é chef, recentemente batizou seu livro de receitas ‘Open Wide: A Cookbook for Friends’, programado para ser lançado em 30 de abril. Ele confessou em uma entrevista à revista People que Selena foi um grande apoio neste projeto.

"Selena, meus amigos, minha família, todos sabiam que eu cozinhava tanto", disse.

“‘Ela definitivamente adora’, expressou Blanco, que reconhece que “este livro estava em processo há vários anos.”

Mas parece que Benny tem a língua um pouco solta e revelou algumas intimidades da cozinha e de sua vida com a namorada, incluindo os pratos que enlouquecem Selena.

“Acordei cedo esta manhã e pensei: ‘Quero fazer algo bom para minha namorada. Estava pensando, toda vez que quero colocar um sorriso em seu rosto ou fazer amor, simplesmente faço bife para ela”, destacou Blanco em referência à comida que Selena adora.

Além disso, ele contou como planejava surpreendê-la: “Tudo bem, ela está trabalhando hoje, então meu plano é preparar o melhor jantar de bife que ela já teve, colocá-lo em um pequeno Tupperware, entrar furtivamente em seu trabalho e surpreendê-la completamente”, disse.