O grande fracasso de Leonor: revelada a estratégia fracassada da princesa para suas saídas noturnas

A princesa Leonor, destinada a se tornar a nova rainha da Espanha, encontrou uma fuga da rigidez de Zarzuela em Zaragoza. Sempre cercada por regras rígidas, seus estudos na Academia Geral Militar lhe concederam uma liberdade até então distante. No entanto, essa nova independência não é totalmente bem vista no círculo real, que luta para controlar qualquer tipo de informação comprometedora.

A princesa Leonor tentou passar despercebida na vida noturna em Zaragoza

Na sua passagem pelo País de Gales, Leonor de Bourbon pôde experimentar em primeira mão o que era a verdadeira liberdade longe da sombra materna. Embora tenha sido na Academia Geral Militar de Zaragoza onde pôde explorar ao máximo a independência, no Reino Unido, estava sob controle dos responsáveis do centro e ainda não era maior de idade. Além disso, Letizia exigia relatórios semanais sobre seu comportamento. Por outro lado, em Zaragoza é muito diferente, pois, com 18 anos de idade desde o passado 31 de outubro, a princesa Leonor tem mais tempo livre.

Com o passar dos meses, Leonor se integrou como uma pessoa a mais em Zaragoza, onde cultivou amizades e se sentiu muito aceita. A cidade a recebeu de braços abertos, o que lhe permitiu explorar as ruas e desfrutar da vida noturna.

Leonor de Bourbon foi vista com óculos de sol na cabeça em uma discoteca em Zaragoza

Vários testemunhas afirmam ter visto Leonor consumindo álcool em suas saídas noturnas, tanto em Madrid como especialmente na zona universitária de Zaragoza. Entre outras coisas, vinho, cerveja ou vodka com limão. Além disso, também foi vista com ‘vape’, fumando e jogando jogos de azar.

Recentemente, a princesa Leonor foi vista tentando passar despercebida com óculos de sol em uma discoteca. Recomendações especiais para evitar a divulgação de imagens indesejadas. Enquanto estava na festa, a herdeira do trono espanhol foi vista com óculos de sol na cabeça tentando se esconder e não se destacar na multidão.