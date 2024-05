Meghan Markle: quem foi seu primeiro marido e por que o relacionamento terminou da pior maneira?

Antes de se casar com o príncipe Harry, Meghan Markle foi casada com um renomado empresário da indústria cinematográfica e de talentos: Trevor Engelson. Este discreto personagem esteve ao lado da atual duquesa de Sussex por 2 anos, mas sua longa história começou anos atrás.

Quem foi o primeiro marido de Meghan Markle?

Tudo começou em 2004, quando Meghan Markle tinha 23 anos de idade. A então atriz de ‘Suits’ conheceu o produtor em um bar de West Hollywood, de acordo com relatos. Sua relação foi caracterizada por ser muito discreta e sabe-se que foi Engelson quem propôs casamento a Meghan em 2011.

Meghan Markle e Trevor Engelson (Michael Kovac/WireImage)

A celebração, que durou 4 dias, ocorreu na Jamaica e apenas amigos e familiares do casal recém-casado compareceram. No entanto, a química entre eles foi se dissipando com o tempo.

Por que Meghan Markle e Trevor Engelson se separaram?

Diz-se que o motivo principal do divórcio em 2013 entre a atriz e o produtor foi a distância que tiveram enquanto Meghan Markle filmava a bem-sucedida série ‘Suits’ no Canadá, apesar de o magnata viajar de Hollywood até Toronto para poder visitá-la e estar com ela.

Meghan Markle e Trevor Engelson (Patrick McMullan/Patrick McMullan via Getty Image)

O que deu errado? A razão pela qual o relacionamento teria terminado mal é muito especulada. Meghan Markle pediu o divórcio por ‘diferenças irreconciliáveis’, e isso foi o suficiente para a imprensa buscar diferentes teorias sobre a crise matrimonial.

Alguns títulos da imprensa internacional afirmam que Trevor Engelson guarda ressentimento da duquesa de Sussex, mas ao mesmo tempo, o produtor evita entrar em polêmicas com comentários ou controvérsias sobre seu atual casamento com o filho do monarca inglês.