Meghan Markle quebra todas as regras da realeza e enfrenta uma nova polêmica

Antes de se comprometer com o príncipe Harry, Meghan Markle era uma atriz consagrada e, como tal, tinha o costume de atender ao seu público, ser próxima deles, abraçar, conversar, apertar a mão e dar autógrafos.

ANÚNCIO

De acordo com a revista Lecturas, em maio de 2016, Markle foi vista fotografada cumprimentando seus fãs e autografando fotos na cidade de Nova York, quebrando essa regra crítica, embora tecnicamente ainda não fizesse parte da família real.

Naquela época, ela ainda era uma das protagonistas de 'Suits', série na qual esteve por sete temporadas, então era bastante comum pegar o marcador e escrever algo para os fãs.

No entanto, esse tipo de situação não é permitido pela realeza, na verdade é mal visto e quebra todas as regras impostas pela monarquia britânica, por isso foi um desafio para a Duquesa de Sussex assumir essas e outras regras para estar à altura do compromisso de se casar com um dos netos da Rainha Elizabeth II.

Não assina, mas ainda está próxima de seu público

Ao se casar, ela cumpriu com uma delas, não assinar. No entanto, ela não parou de desenhar rostinhos, estar próxima do público e escrever algumas dedicatórias.

Enquanto seu público pedia, ela concordava em escrever sem assinar, então para a realeza nunca adotou a política de não dar autógrafos. Uma regra que poderia ter quebrado quando não estava casada, mas que continuou a ignorar depois do casamento (o segundo) com Harry.

Destaca o fato de que a atitude de Markle é desafiadora, pois em março de 2024, ela visitou o Hospital Infantil de Los Angeles, onde leu histórias para os pacientes, tirou fotos e é claro, autografou imagens impressas.

A comparação com Kate Middleton

Para a coroa britânica, a princesa de Gales tem uma atitude exemplar e demonstrou isso quando participou do primeiro piquenique infantil anual no Chelsea Flower Show de Londres, onde não hesitou em explicar por que ela não assinava nada.

Enquanto conversava com os estudantes, vários pediram à princesa de Gales que dedicasse seus desenhos, ao que ela respeitosamente se recusou, explicando que estava proibida de fazê-lo. Como alternativa, a esposa de Guilherme rabiscou alguns esboços rapidamente.

A outra regra que Meghan quebrou é a de abraçar. Embora muitos achem bom que ela seja tão próxima e amigável, a coroa britânica considera isso uma ofensa.

Enquanto a maioria da realeza mostra afeto físico apenas às crianças, Meghan o faz com todos. De fato, foi muito comentado quando em 2018 abraçou um trabalhador de uma ONG ou a Beyoncé na estreia de ‘O Rei Leão’ um ano depois.