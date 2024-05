Maria Watanabe sobre morte de PC Siqueira: “O pior já aconteceu”

Maria Luiza Watanabe, ex-namorada de Paulo Cezar Goulart Siqueira, estava presente pouco tempo antes do youtuber falecer, em dezembro de 2023, aos 37 anos.

“Foi a maior dor que eu já passei”, relatou a modelo, que não estava mais junto de PC Siqueira, mas ainda morava no mesmo apartamento que ele.

Em entrevista à Marie Claire, ela conta como foi vivenciar toda a luta ao lado do youtuber e como foi sofrer os ataques da internet, que alegam que ela negligenciou a saúde mentou de um dos pioneiros no ramo de ser youtuber.

A luta atual da mulher é pelo reconhecimento da família de PC, que alega que ela não era viúva dele, o que dificulta até mesmo sua ida até o apartamento onde ocorreu a tragédia.

“Respeito a dor de cada um dos familiares e dos amigos, mas também respeito a minha. Ninguém estava lá. As pessoas não tinham a menor noção do que de fato aquilo tinha sido e de como tinha me afetado”, diz Watanabe.

Impactos causados pela tragédia

Ao site, a modelo falou sobre como foi vivenciar a partida de PC e quais consequências isso trouxe para a sua vida e saúde mental.

“Foi a maior dor que eu já passei, porque foi uma parada muito traumática. Teve um impacto muito grande porque foi uma coisa escancarada. Só quem estava naquele espaço era eu. Respeito a dor de cada um dos familiares e dos amigos, mas também respeito a minha hoje. Porque ninguém estava lá. E as especulações que aconteceram depois me feriram. Vi que as pessoas não tinham a menor noção do que de fato aquilo tinha sido e de como tinha me afetado”.