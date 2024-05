Linha Direta deu resultado: Globo celebra boa audiência na madrugada

O 3º episódio do Linha Direta foi um sucesso de audiência. Ao relembrar a chacina da família Gonçalves, em 2020, o programa da Globo não teve quase nenhuma concorrência durante a madrugada de sexta-feira (03).

Segundo o site Bastidores da TV, o programa apresentado por Pedro Bial marcou 8.8 pontos de audiência, por volta da 0h20. O SBT ficou em segundo lugar, com 4.4, seguido da Record, com 2.4.

No mesmo horário, a Band registrou 0.8 pontos de audiência, seguida da RedeTV, da TV Gazeta e da TV Cultura, que marcaram zero pontos.

Se alguém tiver informação desse desgraçado fdp aqui q matou a própria mãe por dinheiro, liguem 181. Vc ñ precisa se identificar #LinhaDireta pic.twitter.com/OOjeVOTXJu — LORRAN (@lorrancomenta) May 3, 2024

O sucesso do Linha Direta não foi apenas na Globo. NO X, antigo Twitter, muitos telespectadores voltaram a falar da crueldade dos crimes reais que ganham notoriedade na 2ª temporada do programa.

“Como pode uma pessoa planejar a morte dos próprios pais e do irmão por ganância? Executar de forma tão cruel? Ana Flávia e Carina são monstros”, afirmou uma pessoa.

Outra disse que Bruno Vieira tem que ser preso: “Quanta crueldade, quanta frieza, quanta maldade. Quanta dor essa mãe não devia estar sentindo ao ver que quem estava tirando a sua vida, era a pessoa que um dia ela deu a vida. Que a justiça seja feita”.

Relembre o caso apresentado no Linha Direta

A chacina da família Gonçalves foi o terceiro crime da 2ª temporada do Linha Direta. O assassinato de Romuyuki Veras Gonçalves, de 43 anos, Flaviana de Meneses Gonçalves, de 40, e do filho deles, o estudante Juan Victor Gonçalves, de 15, aconteceu em janeiro de 2020, no ABC Paulista.

A filha do casal, Anaflávia Martins Gonçalves, foi acusada de envolvimento no crime. Além dela, Carina Ramos de Abreu, sua namorada, também foi condenada pela justiça.

Essa é a filha que tramou e matou os pais e os irmãos !! Mentindo com frieza e dissimulação !! Caso Família Gonçalves Linha Direta #LinhaDireta pic.twitter.com/f0P5Ql0umF — Ciro Rocha (@CiroDaCostaRoc2) May 3, 2024

O casal planejava roubar R$ 85 mil que supostamente estavam no cofre que a família mantinha dentro de casa.

Os primos de Carina, Juliano e Jonathan Ramos, foram convencidos de participar do roubo. Guilherme da Silva também fez parte do assalto.

Assim ela entregou o cara e n ficou com medo dele abrir a boca sobre o envolvimento delas? #LinhaDireta pic.twitter.com/c04wFd6Nru — Jubs 🐎 (@jujuscaetano) May 3, 2024

Porém, o dinheiro não estava no cofre e Carina, junto com sua namorada autorizou a morte de toda a família. Pai e filho foram levados para o quarto do adolescente onde foram mortos a pauladas.

A mãe, que chegou em casa durante o assalto, foi rendida e vendada e em seguida colocada num carro dirigido por Carina. Os três corpos foram encontrados carbonizados em uma região de mata na estrada do Montanhão, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, na madrugada de 28 de janeiro de 2020.