Jennifer Aniston rejuvenesceu 20 anos com corte de cabelo ideal para mulheres de 50

Jennifer Aniston é uma das atrizes americanas mais importantes e queridas do mundo do entretenimento. Seu papel como Rachel Green na série Friends a levou ao auge da fama e atualmente, aos 55 anos de idade, está envelhecendo com dignidade sem recorrer à cirurgia plástica.

Recentemente, Aniston fez uma mudança de visual que deixou todos os seus fãs agradavelmente surpreendidos e mais apaixonados do que nunca. A atriz reapareceu nas redes sociais com um tom de cabelo e um corte que a fizeram parecer 20 anos mais jovem.

A intérprete da memorável Rachel Green mostrou um visual impecável e bastante rejuvenescedor, ideal para mulheres maduras.

Acontece que Aniston recuperou o corte de cabelo que usou em 2000, quando tinha 30 anos de idade. Essa mudança, aos 55 anos, a faz parecer 20 anos mais jovem, radiante e espetacular, graças à tintura que realça seus encantos e seus olhos azuis.

O corte borboleta e o loiro ideal para mulheres maduras

Trata-se do corte Borboleta, que tem uma infinidade de vantagens para quem o usa, pois o seu design é capaz de ‘ocultar’ alguns traços próprios da idade, como rugas, flacidez, os famosos pés de galinha, etc., dando-lhe uma bela forma mais estilizada, na qual os melhores traços são realçados.

Destaque o portal msn, que o corte está ajustado à sua idade com a primeira camada na altura da mandíbula, o que deu ao seu rosto um efeito mais estilizado. Além disso, optou por sua divisão favorita: inclinando mais a franja para um lado do que para o outro.

Com relação à tintura, a protagonista de ‘Uma Esposa de Mentira’ ganhou pontos e subtraiu anos com uma bela tintura loiro acinzentado com mechas mais claras, especialmente nas mechas da frente, que são as que enquadram o rosto, dando um efeito iluminador.

Portanto, se você tem mais de 40 anos, a opção do corte de borboleta e a coloração loiro acinzentado são ideais para rejuvenescer o rosto e dar aquele salto para parecer diferente e espetacular.

Trocou o corte borboleta por um bob

Apenas algumas semanas atrás, Jennifer Aniston mais uma vez encantou seus seguidores com um delicado, favorecedor e super na moda corte bob, que a fez parecer bastante jovial e fresca, em sua versão mais longa e ondulada.