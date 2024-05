Homem passou por mais de 30 operações para se parecer com Ricky Martin

Os fãs de grandes artistas costumam fazer de tudo para apoiar suas carreiras artísticas, assim como para tentar conhecer pessoalmente o cantor e até mesmo se parecer com eles. Isso pôde ser visto no caso de Francisco Ibáñez, um homem que decidiu passar por várias cirurgias para se parecer com Ricky Martin.

Nas redes sociais ele é conhecido como 'Fran Marino', um homem cujo fanatismo por Ricky Martin o levou a fazer cerca de 30 cirurgias, buscando se parecer com o cantor.

Tudo começou quando, cansado das zombarias que recebia por sua aparência e em busca de aceitação, ele iniciou uma série de intervenções em seu corpo e rosto, com as quais não apenas perdeu peso, mas também mudou sua aparência.

“Eu tive uma infância muito disfuncional onde encontrei refúgio na comida”, disse o homem em uma entrevista.

Segundo revelado, em um momento chegou a pesar até 440 quilos e foi assim que começou o assédio contra ele, o que o levou a começar as intervenções estéticas.

O problema que ele teve foi tão grande que ele se sentiu como um monstro, o que o levou a participar do programa de TV 'Questão de Peso', onde conseguiu perder vários quilos, dando início às cirurgias que o ajudariam a se parecer com Martín.

"Ricky é minha obsessão, meu sonho (... ) Quem é a pessoa que todo mundo ama? Quem é que todo mundo gosta, homens, mulheres? E eu disse, Ricky Martin", expressou o homem quando questionado sobre o artista.

Quais foram as cirurgias?

Segundo informações obtidas, foram realizadas cirurgias como três operações no queixo, modificações nas maçãs do rosto, quatro no nariz, lifting no pescoço, lipoaspiração no queixo, três no peito, aumento de glúteos e uso recorrente de botox nos lábios.

Sobre a sua mudança, Ibáñez indicou que “Não sinto metade do meu rosto, não sinto o meu nariz, não sinto o queixo. Às vezes, quando tomo champanhe, tenho que fazê-lo com a ajuda de um guardanapo porque se entorna (...) Tenho silicone nos lábios, nas maçãs do rosto, nas sobrancelhas, tudo isso tem que ser retirado aos poucos com tratamentos”.