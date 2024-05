Filha de Kate Middleton reaparece no seu aniversário e é comparada com sua avó por esta foto

Kate Middleton e o príncipe William estão novamente em celebração, pois depois de comemorar os seis anos do príncipe Louis, em 23 de abril, agora vão comemorar o aniversário da princesa Charlotte, que completa nove anos em 2 de maio.

No meio da situação difícil que estão enfrentando devido ao câncer do pai, e da princesa de Gales, eles reapareceram nas redes sociais para desejar um feliz aniversário à pequena, que se tornou uma verdadeira celebridade, apesar de sua tenra idade, por seu grande estilo e pela grande semelhança que tem com sua avó paterna, Diana Spencer.

A foto pela qual comparam a filha de Kate Middleton com sua avó

A princesa Diana tornou-se uma das mulheres mais amadas das várias casas reais, devido ao carisma e compromisso que manteve com a coroa britânica, apesar da sua relação ruim com alguns membros, incluindo seu próprio marido, o agora Rei Charles III, que foi infiel com Camila Parker.

Agora a sua beleza foi lembrada na sua neta Charlotte, da qual dizem ter herdado todos os seus traços físicos e à medida que vai crescendo, as comparações aumentam.

Os príncipes de Gales escreveram: “Feliz 9º aniversário, princesa Charlotte!”, ao lado da foto de Charlotte, que teria sido tirada por Kate, assim como fez com seu filho mais novo.

Na imagem, podemos ver a menina no meio do jardim de sua casa com seu longo cabelo loiro, usando uma camiseta azul acompanhada de um casaco vinho e uma saia jeans, combinada com meias.

São várias as fotos comparativas que têm aparecido em redes sociais destacando a grande semelhança que Charlotte tem com Lady Di, algumas delas são imagens da infância da princesa falecida que confirmam que a menina parece seu clone.

No entanto, Charlotte não só teria herdado a beleza de Lady Di, mas também foi comparada com a rainha Elizabeth II, pois afirmam que seus traços também têm semelhanças com a memorável monarca.

O certo é que a filha dos futuros reis da Inglaterra deixou sua marca muito cedo com seu estilo glamoroso, sendo inclusive o rosto de algumas marcas de moda. Graças a isso, sua fortuna não depende apenas da dos pais, com apenas nove anos. Estima-se que, ao atingir a maioridade, ela se torne uma das mulheres mais comentadas no mundo da moda.