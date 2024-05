Falta de privacidade, sol quente e barulho dos fãs estão entre as reclamações de Madonna

Madonna está no Brasil para o último show da Celebration Tour, turnê que comemora seus 40 anos de carreira. Após sua chegada, na última segunda-feira, a diva manifestou uma série de reclamações a respeito da situação geral envolvendo sua passagem pelo país.

Conforme publicado pelo Splash, do Uol, apesar da recepção calorosa dos fãs a cantora não está poupando críticas e vem reclamando bastante de sua estadia no Brasil. Segundo a publicação, profissionais que estão envolvidos com a produção do show e no hotel em que a diva está hospedada revelaram que ela solicitou a adição de um tapume ao redor da piscina privativa no topo do Copacabana Palace para evitar que moradores do prédio ao lado a vissem.

Apesar disso, moradores da cobertura do famoso edifício Chopin ainda conseguem acompanhar a movimentação no local, algo que desagradou a cantora e a fez ficar com um sentimento de exposição desnecessário. “Ela está se sentindo exposta, mas ainda que tivesse mais privacidade para dar um mergulho, ela está achando o sol quente demais. Outra reclamação foi a barulheira dos fãs na porta do hotel”, declarou uma fonte à publicação.

As reclamações não param por aí

Ainda conforme divulgado pelo Splash, Madonna também está buscando por uma maior privacidade até mesmo no que diz respeito aos funcionários e a equipe do hotel. Recentemente, ela pediu que o piano de seu quarto fosse afinado para que Mercy, sua filha de 18 anos, pudesse utilizar o instrumento para ensaiar sua participação no show. Para isso, um afinador foi chamado ao local e ao chegar se deparou com o quarto completamente vazio já que Madonna foi levada a outro espaço.

Segundo o funcionário, a diva também não gosta que os demais funcionários e hóspedes do local olhem para ela. “Ela reclama de tudo, inclusive que diz que não pode olhar muito para ela”.

Indo na contramão, tanto os bailarinos quanto a equipe e os próprios filhos de Madonna se mostraram receptivos e parecem estar aproveitando tanto quanto possível sua passagem pelo Rio de Janeiro.

O show de encerramento da Celebration Tour está marcado para acontecer neste sábado, dia 4 de maio, na praia de Copacabana.