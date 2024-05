Ex-colega de Clara Chía surpreende ao revelar como eram seus encontros com Piqué

Embora tenham se passado quase dois anos desde a separação de Shakira com Gerard Piqué, o relacionamento extraconjugal do empresário com Clara Chía Martí continua sendo assunto, sendo considerada uma das piores infidelidades do mundo da fama.

Piqué não apenas enganou a mãe de seus filhos com quem era sua funcionária, mas apenas alguns meses após o término, decidiu exibir a mulher com quem tinha sido infiel, situação que causou indignação em todo o mundo e os levou a se tornar um dos casais mais repudiados.

É por isso que cada passo ou detalhe do que tem sido seu romance se tornou notícia rapidamente e agora foi uma ex-colega da jovem 20 anos mais nova que Shakira, quem revelou como eram seus encontros amorosos às escondidas.

Este era o ‘modus operandi’ de Clara Chía com Piqué

Clara Chía passou de ser uma mulher totalmente alheia ao mundo do espetáculo para uma das mais comentadas nos últimos meses, embora não da melhor maneira, mas sim como amante do ex-jogador de futebol, no entanto, apesar de todas as críticas, ambos têm seguido firmes com seu romance.

Parece que ambos se conheceram quando a jovem trabalhava em um pub de Barcelona e foi uma de suas ex-colegas que revelou como foram seus primeiros encontros nesse local.

A responsável por fornecer a informação foi @stella.jou, uma jovem que cria conteúdo de moda e estilo de vida, que afirmou que, ao começar a trabalhar no local, não sabia que frequentavam vários famosos.

“Não fazia ideia de que todas as noites naquele bar era constante encontrar jogadores de futebol, cantores, pessoas super famosas”, comentou.

Segundo o que foi mencionado, com a Clara, ela tinha uma grande proximidade, pois tinham os mesmos horários, embora ela preferisse ir para casa quando terminava seu dia de trabalho, Chía ficava rodeado de membros importantes.

“Tinha muita relação com aqueles que eram, por assim dizer, os sócios, gerentes e tal... Algumas garçonetes, incluindo Clara, ficavam na área reservada, onde principalmente havia pessoas conhecidas”, revelou.

Naquele momento, foi revelado que a agora namorada de Piqué tinha outro parceiro, então não suspeitava de um romance com nenhum dos jogadores de futebol, nem outros membros, apesar de sua boa relação com Piqué ser óbvia.

"Ela tinha um bom relacionamento com alguns jogadores de futebol, incluindo Piqué... Até que um dia, estávamos trabalhando no bar e de repente apareceu um cara com uma maldita máscara... Então o cara tirou a máscara e adivinhem quem era? Sim, amigas, aquele que vocês estão pensando, Piqué", revelou.

A influencer menciona que Piqué usou uma máscara para visitar Clara, embora na época ela não tenha considerado isso porque tinha um namorado.

Fica confirmado que antes de Clara se tornar parte do Kosmos, ela trabalhava nesse bar e foi lá onde começou sua história de amor com o catalão.