Está quebrado? Revelam que Demi Moore estaria se preparando para se despedir de Bruce Willis

Em fevereiro de 2023, foi revelado que Bruce Willis estava sofrendo de demência frontotemporal, uma doença progressiva semelhante ao Alzheimer que afeta certas áreas do cérebro, causando uma perda progressiva de neurônios do sistema nervoso, piorando o estado do paciente com o passar do tempo.

Esta foi a razão pela qual o famoso ator de 'Duro de Matar' teria se afastado dos holofotes, passando tempo de qualidade com sua família e sua atual esposa Emma Heming, que se tornou porta-voz das pessoas que vivem com essa condição, oferecendo informações sobre a experiência dos pacientes e cuidadores diante da demência frontotemporal.

Mas não foi apenas Emma Heming que permaneceu próxima a Bruce Willis durante esta doença, também sua ex-esposa, Demi Moore, com quem ele foi casado por 13 anos e teve três filhas chamadas Rumer, Scout e Tallulah.

Bruce Willis comemora o 30º aniversário de sua filha Tallulah Instagram (Instagram: @demimoore)

Demi Moore está se preparando para o ‘adeus’ a Bruce Willis

As atualizações sobre o estado de saúde de Bruce Willis não são fornecidas apenas por Emma Heming, mas também graças a Demi Moore e suas filhas, que às vezes mostram o famoso ator em suas redes sociais, compartilhando momentos como Ação de Graças, Natal, aniversários e outras reuniões familiares que permitem aos fãs ver em que estado de saúde ele se encontra.

Recentemente, o meio InTouch divulgou informações fornecidas por uma fonte próxima à atriz sobre o processo que ela está enfrentando após o diagnóstico de Bruce Willis, revelando como ela está se preparando para se despedir de Willis.

Como está o diagnóstico de Bruce Willis?

A fonte próxima declarou que Demi Moore adotou "uma nova perspectiva de vida", revelando como a atriz de 60 anos tem se sentido diante do sofrimento de seu ex-marido, confessando que "Ela se sente extremamente grata e sobrecarregada de emoções", e que, até mesmo: "Ela tem repassado sua vida com ele e está grata por todas as coisas pelas quais passaram".

Por sua vez, a fonte revelou que: "ver ele passar por esses problemas ensinou a Demi como lutar contra as adversidades. É triste, mas também muito inspirador" e por último, a fonte próxima a Demi Moore, acabou confessando que a atriz "está se preparando para a emocionante despedida".

Bruce Willis e Demi Moore serão avós pela primeira vez Instagram

Isso não foi tudo, já que a fonte aproveitou para lembrar o lado pai de Bruce Willis, mencionando que o ator sempre permitiu que suas filhas fossem quem elas queriam ser e desejava que Demi Moore lembrasse que a beleza interior e a confiança vêm de dentro.

Vale lembrar que, em determinado momento, Demi Moore e Bruce Willis se separaram devido a ‘diferenças irreconciliáveis’, onde, inclusive, ela chegou a descrever o ator como uma pessoa controladora e infeliz com sua decisão de trabalhar quando suas filhas ainda eram pequenas.