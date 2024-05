Cristina esvazia velório de Débora em Alma Gêmea: ‘Sem lágrimas de crocodilo’

Em Alma Gêmea: Cristina (Flávia Alessandra) expulsa sua avó do velório de Débora (Ana Lucia Torre)

Em Alma Gêmea, Cristina (Flávia Alessandra) nunca suportou as “lágrimas de crocodilo” dos moradores de Roseiral e isso fica provado no enterro de sua mãe, que morre tragicamente e vai para as trevas.

Nos próximos capítulos da novela, os moradores da cidade comparecem em peso ao velório de Débora (Ana Lucia Torre), mas Cristina não suporta ver tantas pessoas “falsas”, segundo ela, se despedindo de sua mãe.

A vilã não deixa nem sua avó Adelaide (Walderez de Barros) e sua tia Agnes (Elizabeth Savalla) se despedirem de Débora. Sem piedade, ela ordena que saiam.

Alma Gêmea: No enterro da mãe, Cristina (Flávia Alessandra) diz que sua mãe não pode ficar rodeada de "gentinha" (Reprodução/Globo)

A vilã de Alma Gêmea lembra que Adelaide chegou a dizer que Débora não era mais sua filha. A avó aceita a decisão de Cristina, mas diz que não poderá impedir sua presença no enterro.

Olívia (Drica Moraes), que vai se casar com Vitório (Malvino Salvador) nos próximos capítulos da novela, também sofre com a crueldade de Cristina.

Consumida pelo ódio, a personagem de Flávia Alessandra na novela de 2005 afirma que não quer a solidariedade de ninguém e manda a amiga de Rafael (Eduardo Moscovis) para fora da cerimônia.

Reviravolta em Alma Gêmea: A morte de Débora deixa Cristina desesperada (Reprodução/Globo)

Nesta cena de Alma Gêmea, Cristina se vira para Olívia e a manda embora, alegando que ela nunca se deu com Débora e que agora vinha se lamentar com as suas “lágrimas de crocodilo”.

Por fim, a marcante vilã de Flávia Alessandra na Globo consegue expulsar todos os moradores da cidade e reafirma que sua mãe não gostaria de estar rodeada de “gentinha”.

Exibida em 2005, Alma Gêmea retorna ao Vale a Pena Ver de Novo, nas tardes da Globo. O elenco da novela conta com Liliana Castro, Eduardo Moscovis, Priscila Fantin, Flávia Alessandra, Julia Lemmertz, Nicette Bruno, Luigi Baricelli, Elizabeth Savala, Malvino Salvador, Alexandre Barillari, Walderez de Barros, Kayky Brito, Drica Morais e Cecília Dassi.