Com ritmos brasileiros e homenagens no telão, Madonna dá pequena amostra do que vem por aí

Os ensaios para a apresentação de Madonna na praia de Copacabana estão a todo vapor! Nos últimos dias, diversos testes de iluminação foram realizados no local sendo que ontem, dia 02 de maio, foi realizada uma passagem de palco que contou com a presença da cantora e de seus bailarinos.

Conforme publicado pelo G1, o ensaio contou com a divulgação de algumas novidades que serão exclusivas da apresentação de Madonna no Brasil, entre elas um vídeo em homenagem a grandes personalidades brasileiras que passou no telão durante a execução da música “Music”, que também ganhou um gingado brasileiro a mais. Entre as imagens projetadas, os rostos de Abdias do Nascimento, Marielle Franco, Daniela Mercury e Elza Soares chamaram atenção.

Em suas redes sociais, a cantora Daniela Mercury fez questão de agradecer pela homenagem: “Uau! Que honra”, escreveu ao saber que sua foto estará entre as projetadas no show de Madonna.

Participações especiais

Desde a chegada de Madonna ao Brasil diversas pessoas tentaram acertar quem seriam as celebridades brasileiras convidadas para subir ao palco ao lado da Rainha do Pop. Um dos nomes mais cotados foi o da cantora Pabllo Vittar. A previsão deve se confirmar visto que Pabllo participou dos ensaios e da passagem de palco realizada na noite da última quinta-feira (2).

Na ocasião, Madonna optou por usar parte dos figurinos que utilizará no show, mas manteve o rosto oculto por uma máscara a qual só retirou em alguns momentos para conversar com a equipe e se hidratar.

Com a passagem de som feita pela equipe, os fãs que passavam pelo local ou que esperavam uma aparição de Madonna na sacada do Copacabana Palace se dirigiram para a praia, onde acompanharam de perto a movimentação no palco. Muitos deles chegaram a compartilhar registros nas redes sociais, afirmando terem sido presentados com um pocket show.

