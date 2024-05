Cher revelou por que não sai com homens da sua idade

Cher, apesar de seus 77 anos, continua tão ativa como sempre, lançando constantemente novas músicas, fazendo aparições na televisão e desfrutando de sua vida romântica.

Atualmente, a artista está em um relacionamento com o produtor musical Alexander "AE" Edwards, de 38 anos, com quem está saindo desde 2022.

A diferença de idade de quase 40 anos entre eles gerou certas reações do público. No entanto, Cher respondeu às críticas de forma contundente, declarando em uma entrevista que "o amor não entende de números".

Justificações do relacionamento

Durante uma aparição no "The Jennifer Hudson Show", a cantora revelou que se sente tímida na presença de homens.

Explico que sua preferência por sair com homens mais jovens se deve ao fato de que os homens da sua idade ou mais velhos, "bem, agora estão todos mortos", brincou, e acrescentou que sempre se sentiu mais confortável com homens jovens, descrevendo-os como mais ousados.

Jennifer Hudson, de 42 anos, comentou que homens jovens podem ser ousados, o que Cher concordou. Ela explicou que sua timidez vem de se sentir nervosa e preocupada com a opinião das pessoas ao seu redor, embora tenha enfatizado que não se trata de elas serem mal-intencionadas, mas sim de sua própria ansiedade em relação à sua reputação.

Não é a primeira vez que ela aborda esse tema, desde que iniciou seu relacionamento em setembro de 2022, ela tem estado no centro de uma contínua onda de controvérsias. Como expressou uma vez no The Kelly Clarkson Show, “o amor não segue regras numéricas”; ela reconhece que seu relacionamento pode parecer “absurdo na teoria”, mas está convencida de que é “maravilhoso na prática”.