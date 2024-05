Britney Spears e Sam Asghari finalmente concluíram o seu processo de divórcio: o patrimônio da cantora foi protegido.

“Seja gentil e atencioso”: Sam Asghari aborda o fim de seu casamento com Britney Spears

Nos meios de comunicação dos Estados Unidos, já está circulando a informação do dia: Britney Spears e Sam Asghari oficialmente finalizaram seu processo de divórcio, encerrando assim um casamento que durou apenas 14 meses e agora só falta a assinatura do juiz.

O tema principal da papelada era a proteção do patrimônio da cantora, que totaliza US$60 milhões. O meio Page Six destaca que ambas as partes mostraram uma postura cooperativa e respeitosa durante este processo.

A revista especificou que Spears manterá "várias joias" e outros itens pessoais, bem como os lucros que obteve antes, durante e depois de selar seu amor no altar.

No entanto, no que diz respeito às propriedades, estas serão divididas de acordo com o acordo assinado.