Aos 24 anos de ‘Gladiador’: veja como estão os atores do filme vencedor do Oscar

Há 24 anos, em 5 de maio de 2000, chegou aos cinemas um filme que cativaria o público de todo o mundo: “Gladiador”.

ANÚNCIO

Dirigido por Ridley Scott e estrelado por Russell Crowe, o filme se tornou um fenômeno cultural e um clássico moderno do cinema épico.

O filme recebeu um total de 12 indicações e ganhou 5 prêmios nas seguintes categorias: Melhor Filme, Melhor Ator, Melhor Design de Figurino, Melhor Som e Melhores Efeitos Visuais.

Russell Crowe (Maximus Decimus Meridius)

Russell Crowe interpretou o papel principal de Maximus Decimus Meridius, um general romano que se torna gladiador em busca de vingança. Por sua atuação em "Gladiador", Crowe ganhou o Oscar de Melhor Ator em 2001. Após o filme, ele continuou estrelando uma variedade de filmes aclamados, incluindo "Uma Mente Brilhante", "Mestre dos Mares: O Lado Mais Distante do Mundo" e "Os Miseráveis".

Joaquin Phoenix (Commodus)

Joaquin Phoenix interpretou Cômodo, o filho implacável do imperador que trai Máximo. Seu desempenho memorável lhe rendeu uma indicação ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante. Depois de “Gladiador”, Phoenix continuou a construir uma carreira notável, ganhando prêmios e elogios por filmes como “Walk the Line”, “O Mestre” e “Coringa”, pelo qual ganhou o Oscar de Melhor Ator em 2020.

Connie Nielsen (Lucila)

Connie Nielsen interpretou Lucila, irmã do imperador e aliada de Maximus. Depois de "Gladiador", Nielsen continuou trabalhando no cinema e na televisão, aparecendo em filmes como "A Pérola do Caribe" e "Mulher-Maravilha", onde interpretou a rainha Hipólita. Ela também participou de séries de televisão como "The Following" e "The Good Wife".

Embora tenham se passado 24 anos desde a estreia de "Gladiador", o filme ainda é lembrado como uma obra-prima do cinema épico e o legado de seus protagonistas perdura na indústria cinematográfica até os dias de hoje.