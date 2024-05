Anitta é presença confirmada no show de Madonna em Copacabana

Agora é oficial! A cantora Anitta se pronunciou e afirmou que irá ao show de Madonna no Rio de Janeiro. Conforme publicado pelo G1, a funkeira revelou que deixou de ir ao Met Gala, em Nova York, para acompanhar de perto a apresentação da Rainha do Pop neste sábado, 4 de maio, na praia de Copacabana.

Segundo Anitta, o momento será histórico para o país e ela, que tem um dueto gravado com Madonna, fez questão de estar presente para acompanhar tudo de perto. A funkeira é inclusive cotada como uma das possíveis participações especiais no show de encerramento da Celebration Tour.

Em declaração ao “Extra Tv”,a brasileira revelou: “Nós temos uma música juntas em português, um funk brasileiro, para o álbum dela. Quando recebi o convite, pensei: ‘Eu definitivamente vou nisso’. É muito histórico para o meu país. Só se fala disso. Então, para mim é muito importante estar lá nesse momento”.

A música em questão é a faixa “Faz Gostoso”, que está presente no álbum “Madame X” lançado no ano de 2018. Apesar do dueto, até o momento a música não foi parte do setlist da Celebration Tour, turnê que comemora os 40 anos de carreira da Rainha do Pop.

Participações especiais

A Celebration Tour foi marcada por diversas aparições especiais ao longo dos shows. Em determinado momento, durante a apresentação da música “Vogue”, Madonna costuma receber um convidado ao palco para participar como jurado de uma apresentação de ballroom.

Até o momento, não se sabe ao certo que acompanhará a diva neste momento em específico do show no Brasil, mas os nomes de Anitta e Pabllo Vittar eram os mais cotados para a ocasião.

Além disso, como será o show de encerramento da turnê, Madonna promete trazer surpresas para a apresentação deste sábado e mantém a maioria delas em segredo absoluto dentro do Copacabana Palace.

