A nova Kate Middleton? A nova estrela da realeza europeia que é coroada como “a rainha do povo”

No dia 27 de abril, ocorreu um dia muito especial nos Países Baixos. Os holandeses saíram às ruas para celebrar o Dia do Rei, logo após a visita do rei Felipe VI e da rainha Letizia ao país. A visita de estado foi além dos eventos protocolares, demonstrando o carinho mútuo entre as duas dinastias.

Máxima da Holanda é a nova “rainha do povo”

Por isso, neste dia tão especial para Guillermo Alejandro, Máxima e suas três filhas, uma das questões mais destacadas para os fãs da coroa tem sido a sua proximidade com o povo.

Nesse sentido, para entender melhor todas as implicações que a monarquia holandesa tem ao se mostrar e se relacionar com seu povo, uma especialista em linguagem não verbal se encarregou de detalhar e analisar todos os movimentos.

Trata-se de Vanessa Guerra, uma especialista em comunicação não verbal que, à primeira vista, destacou o fato de que "eles são muito naturais" e "em quase todas as fotos, se não em todas, os cinco estão sorrindo". Uma atitude que fascina e que tem muito a ver com a figura de Máxima.

Máxima da Holanda é a nova Kate Middleton: “ela é muito carismática”

"É muito carismática e tem uma personalidade muito forte (...). É muito extrovertida, muito divertida, gosta muito de contato social, de contato com as pessoas. Sempre tem um sorriso para receber os outros, um sorriso para fora", afirma Vanessa, para depois garantir que não se limita apenas a Máxima. "É algo que todos adquiriram como próprio", porque "marca um pouco 'como se deve ser'".

A sua determinação de proximidade é o que a torna tão bem recebida pela população em momentos específicos. “Lembra-me a Kate Middleton”, aponta a especialista. A princesa de Gales, uma mulher adorada pelos súditos da monarquia inglesa, que, tal como Máxima, também não pertencia à dinastia, mas em nenhum momento isso foi algum tipo de obstáculo para ganhar o país.