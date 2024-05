Zendaya irá voltar à música? Isto foi o que a artista disse

Zendaya tornou-se uma das atrizes mais reconhecidas atualmente, embora tenha começado sua carreira também como cantora na série ‘Shake It Up’ da Disney, onde demonstrou seu talento vocal. Por isso, tem causado grande emoção a possibilidade de a artista retomar essa faceta.

Aqui partilhamos o que se sabe, pois muitos fãs têm expressado saudades de ver a artista cantando e nos palcos.

Zendaya responde se poderia voltar à música

Durante uma entrevista no 'The Jennifer Hudson Show', a famosa repassou sua carreira e parou em sua experiência no mundo da música. Nesse momento, a apresentadora do programa perguntou se ela tinha interesse em voltar a cantar, ao que a atriz respondeu:

"Se chegasse o momento certo, eu faria, porque gosto de criar coisas para mim mesma. E se surgisse a oportunidade, acho que faria, talvez publicar algo pequeno", disse Zendaya.

Diante dessas palavras, o público respondeu com grande entusiasmo, mas a protagonista de 'Duna' disse: "Não fiquem loucos! Veremos, talvez algum dia aconteça".

Num outro momento da entrevista, sem se afastar de sua paixão pelo canto, Zendaya afirmou:

"Adoro música, e é algo que considero muito especial. Acredito que fazer parte da indústria musical, não necessariamente arruinou meu prazer pela música, mas isso acontece quando você mistura com negócios. Porque às vezes pode não parecer muito bom."

Assim foi a faceta musical de Zendaya

Desde que alcançou a fama na bem-sucedida série do Disney Channel "Shake It Up", a artista mostrou seu talento vocal.

A carreira musical de Zendaya decolou com seu álbum de estreia homônimo, lançado em 2013. O álbum apresentava um som fresco e contemporâneo, fundindo o pop com elementos de R&B e eletrônica, e recebeu elogios tanto de críticos quanto de fãs. Músicas como 'Replay' e 'Something New' destacaram sua habilidade vocal e sua capacidade de criar melodias cativantes que ressoaram com o público.

Além de seu trabalho solo, a artista colaborou com outros artistas renomados, ampliando ainda mais seu alcance na indústria musical. Sua colaboração com o rapper Chris Brown na música 'Something New' foi especialmente aclamada, demonstrando sua versatilidade e capacidade de se adaptar a diferentes gêneros musicais.

A sua participação no bem-sucedido filme musical 'O Rei do Show', onde interpretou o papel de Anne Wheeler e contribuiu com o seu talento vocal para a banda sonora, valeu-lhe elogios adicionais.

É importante notar que a artista decidiu deixar de lado sua faceta musical, para se concentrar totalmente no presente, onde se consolidou.