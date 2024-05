Wanessa Camargo reatou namoro com Dado Dolabella e casal deseja construir casa na Chapada dos Veadeiros

Wanessa Camargo teria retornado namorado com Dado Dolabella e desejam construir casa na Chapada dos Veadeiros

Wanessa Camargo e Dado Dolabella teriam retornado o namoro e pensado até em planos futuros. De acordo com o site ‘Extra’, os dois fizeram uma reconciliação ‘escondidos’ da família de Wanessa e estão com um projeto de construir uma casa na Chapada dos Veadeiros, em Goiás.

O local foi escolhido pois foi nesta região que a cantora e ex-BBB e o ator se reaproximaram após 20 anos separados. Ele estava morando lá antes de vir para São Paulo ficar mais perto da namorada.

Problemas com a família

O site também explica a situação atual do casal, que não tem o apoio da família Camargo para continuar o romance. Wanessa mora na casa que a mãe Zilu tem Alphaville desde que se separou de Marcus Buaiz. Dado também estava morando lá antes da amada entrar no BBB, mas após problema com a sogra, ele não pode voltar para lá.

Pós BBB e música ‘flopada’

Após ser expulsa do Big Brother por agressão à Davi, Wanessa Camargo deu uma entrevista ao ‘Fantástico’, da Rede Globo, e revelou que estava separada de Dolabella antes mesmo de entrar no reality.

Com a visibilidade do programa, a cantora está tentando retomar a carreira, contudo a música ‘Caça Like’, que fala sobre a cultura de cancelamento, não foi bem aceita pelo público.