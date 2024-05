Você faria isso? Conheça o tratamento facial vampiro, a técnica de Kim Kardashian para rejuvenescer a pele

Kim Kardashian é uma das influenciadoras mais famosas do mundo e também considerada uma das mais bonitas por sua beleza e curvas deslumbrantes que costuma exibir com looks deslumbrantes.

Aos 43 anos, a integrante do clã Kardashian continua parecendo igual ou até melhor do que quando tinha 20 anos, e ela conseguiu isso graças às suas rigorosas rotinas de beleza, das quais ela revela detalhes de vez em quando, já que muitos elogiam sua beleza diariamente nas redes sociais.

Recentemente, foi revelado um dos seus tratamentos infalíveis para manter a sua beleza, no entanto, a prática tem chamado a atenção pelo seu nome peculiar e também pelas consequências que tem causado a outras mulheres.

Este é o tratamento facial vampiro que Kim Kardashian aplica para parecer jovem

Kim Kardashian mantém em suas rotinas de beleza o chamado facial vampiro, que consiste em uma micropunção com plasma rico em plaquetas, após a extração de sangue do paciente, a separação das plaquetas e sua posterior injeção no rosto através de microagulhas.

Esta técnica até já foi exibida nas suas redes sociais e várias celebridades têm apostado neste procedimento, no entanto, de acordo com relatórios, três mulheres foram diagnosticadas com HIV após receberem este tratamento num spa médico não autorizado em Novo México.

De acordo com uma investigação entre 2018 e 2023, foi descoberto que a clínica reutilizava equipamentos descartáveis destinados a um único uso e seu proprietário foi processado por praticar medicina sem licença.

Este procedimento estético que causou furor deu seus primeiros passos como injeções destinadas a enxertos ósseos e para tratar a artrose, mas mais tarde se popularizou no mundo da beleza por seus benefícios para a pele.

Não é segredo para ninguém que Kim Kardashian não tem medo de experimentar novos tratamentos para se manter sempre jovem, tanto que em entrevistas anteriores afirmou que até comeria fezes se isso garantisse a eterna juventude.

“Vou tentar qualquer coisa. Se você me dissesse que literalmente tenho que comer cocô todos os dias e que pareceria mais jovem, eu faria isso. Eu poderia fazer isso”, disse ela em entrevista ao ‘The New York Times’.