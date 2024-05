Uma nova série do criador de ‘Big Little Lies’ chegará à Netflix: qual é e sobre o que se trata?

Ao longo de décadas de carreira, David E. Kelley tem fascinado audiências ao redor do mundo com a criação de séries de sucesso como Big Little Lies, The Undoing ou The Lincoln Lawyer.

ANÚNCIO

Agora, o roteirista, produtor e vencedor de mais de uma dúzia de emmys pretende fazê-lo novamente com uma nova e emocionante minissérie dramática para a Netflix que chegará em maio: ‘A man in Full’.

Você quer saber mais sobre o projeto inédito do criador de grandes sucessos da televisão americana? Continue lendo para descobrir do que se trata e outros detalhes desta aguardada produção.

Sobre o que é a nova série de David E. Kelley?

Adaptação do best-seller A Man in Full (1998) de Tom Wolfe, Todo um Homem segue os passos de Charlie Croker, um empresário de 60 anos cru e bem-sucedido que desfruta de uma vida de sonho.

Ele tem um poderoso negócio imobiliário e uma segunda esposa décadas mais jovem. No entanto, sua existência idílica é abalada quando descobre que é incapaz de pagar um empréstimo que fez.

Jeff Daniels como Charlie Croker en la serie 'Todo un hombre' | (Cortesía de Netflix © 2024)

Croker então inicia uma descida aos abismos, onde enfrentará inimigos implacáveis e adotará medidas extremas para retornar ao topo quando seu império começar a desmoronar.

A produção examina as fendas de Atlanta e encontra um turbilhão de problemas de racismo, corrupção nos círculos políticos e econômicos, ostentação de luxo e sexo.

"A sinopse oficial da Netflix diz: '<b>Quando Charlie Croker, um magnata imobiliário de Atlanta, se encontra subitamente falido, ele enfrenta interesses políticos e comerciais enquanto defende seu império daqueles que tentam se aproveitar de sua desgraça</b>'".

Mais detalhes sobre ‘Todo um Homem’

‘Todo um homem’ é estrelado por Jeff Daniels. O famoso ator é muito bem acompanhado na série por um elenco principal de luxo composto por Tom Pelphrey, Lucy Liu e Diane Lane.

Os intérpretes William Jackson Harper, Aml Ameen, Sarah Jones, Jon Michael Hill, Chanté Adams, Bill Camp e Evan Roe completam o elenco desta trama ambiciosa da Netflix.

Kelley é o showrunner, escritor e produtor executivo do projeto, que contará com seis episódios. Regina King é produtora executiva com a Royal Ties Productions e diretora de três dos episódios.

Tommy Schlamme também é produtor executivo e responsável por dirigir os outros três episódios. Enquanto isso, Matthew Tinker completa o grupo de produtores executivos da David E. Kelley Productions.

Um filme chamado ‘Todo um homem’ será lançado no catálogo da Netflix em todo o mundo na próxima quinta-feira, 2 de maio.