‘Um Homem Sem Filtros’: tudo sobre o k-drama que acabou de chegar à Netflix

Os amantes de k-dramas têm uma nova ficção para assistir na Netflix. E é que a plataforma lançou nesta quarta-feira, 1º de maio, sua nova série sul-coreana de comédia romântica: Falando com Franqueza.

A produção, dirigida por Jang Ji-yeon e escrita por Choi Kyung-sun, promete conquistar os seguidores do gênero com uma divertida história de amor e as atuações de um grande elenco.

Quer saber mais sobre o projeto antes de começar a vê-lo? Continue lendo para descobrir tudo o que precisa saber a respeito: desde a sinopse e os atores do elenco até a quantidade de episódios.

Sobre o que se trata ‘Um Homem Sem Filtros’, o novo k-drama da Netflix?

Com franqueza segue Song Ki-baek, um apresentador de notícias solteiro de 33 anos que desfruta de muito sucesso. O público o considera o locutor perfeito devido à sua grande educação e bons modos.

Devido à sua imagem impecável, a entusiasmada roteirista de televisão On Woo-joo o convida para aparecer em seu programa de variedades. Ele acaba aceitando, mas sua participação é chata.

Um Homem Sem Filtros Netflix (JTBC)

No entanto, o caos se desencadeia quando Ki-baek sofre um acidente que o deixa sem a capacidade de se autocensurar. Sua incapacidade de pensar antes de falar começa a manchar sua reputação.

A situação o leva a cair na pior crise pessoal e profissional de sua vida, mas Woo-joo fica fascinada por seus comentários mordazes e quer transformá-lo na grande estrela de seu programa.

Um Homem Sem Filtros Netflix (JTBC)

A sinopse da Netflix diz: “Um comentarista respeitado perde subitamente a capacidade de filtrar suas palavras no ar e chama a atenção de uma roteirista de televisão que o convida para seu programa de variedades”.

Um Homem Sem Filtros Netflix (JTBC)

Quem faz parte do elenco de ‘Um Homem Sem Filtros’?

A série coreana ‘Um Homem Sem Filtros’ é estrelada pelos atores Go Kyung-pyo e Kang Han-na nos papéis do comentarista Song Ki-baek e da roteirista On Woo-joo, respectivamente.

Go é reconhecido por suas atuações em séries como Reply 1988 (2015-2016) e filmes como Decision to Leave (2022). Mais recentemente, ele se destacou em D. P. O caçador de desertores (2021-2023).

Um Homem Sem Filtros Netflix (JTBC)

Por outro lado, Kang tem se destacado nos últimos anos com seu trabalho em diferentes k-dramas, como Start-Up (2020), My Roommate Is a Gumiho (2021) e Bloody Heart (2022), para citar alguns.

Um Homem Sem Filtros Netflix (JTBC)

Joo Jong-Hyuk completa o elenco principal como Kim Jung-heon, um artista famoso com o qual os protagonistas têm laços. O público poderá reconhecê-lo por seu trabalho recente em dramas como Células de Yumi (2021-2022) e Woo, uma advogada extraordinária (2022).

Um Homem Sem Filtros Netflix (JTBC)

Shin Jung-keun, Kang Ae-shim, Hwang Sung-bin, Lee Jin-hyuk, Ko Kyu-pil, Baek Joo-hee, Kim Sae-byuk, Lee Bom Sori, Lee Min-goo, Patricia Yiombi, Park Jae-joon, Kim Young-ju e Hong Seo-jun completam o elenco desta produção da JTBC.

Quantos episódios terá ‘Um Homem Sem Filtros’?

Terá um total de 12 episódios. Em seu país de origem, a produção também estreou em 1º de maio e será transmitida até 6 de junho, às quartas e quintas-feiras.

Um Homem Sem Filtros Netflix (JTBC)

Existe um trailer de ‘Um Homem Sem Filtros’?

Sim, há um trailer. Netflix lançou o teaser da série em 29 de abril. O clipe resume em pouco mais de três minutos a história que será contada nesta divertida série.