Travis Kelce beija Taylor Swift em um momento romântico do casal

Travis Kelce e Taylor Swift se tornaram o centro das atenções em um recente evento beneficente realizado em Las Vegas. O casal atraiu comentários nas redes sociais, não apenas por sua presença conjunta, mas também pela troca afetuosa que protagonizaram diante de todos os presentes.

A demonstração de carinho do atleta foi imortalizada em um vídeo que se espalhou rapidamente pelo X. O evento, organizado pela fundação do jogador de futebol americano Patrick Mahomes e sua esposa Brittany, tinha como objetivo arrecadar fundos e fornecer apoio a comunidades desfavorecidas; e contou com a presença de várias personalidades do entretenimento e do esporte.

Travis Kelce foi flagrado em um momento de ternura especial com a cantora Taylor Swift. No vídeo, o atleta aparece atrás de Swift, envolvendo-a com os braços enquanto ela tenta manter uma conversa com outra convidada. O clima fica ainda mais afetuoso quando Kelce começa a beijar repetidamente o braço da cantora americana.

Depois disso, Taylor parece surpresa com a expressão diante dos presentes, mas vira-se com um amplo sorriso para seu namorado. Esse intercâmbio não passou despercebido pelos presentes nem pelos usuários de redes sociais, que rapidamente compartilharam o vídeo comentando sobre a evidente demonstração de amor e cumplicidade entre o casal.

O público falou sobre a naturalidade com que ambos vivem seu relacionamento apesar dos olhares e da mídia. Alguns usuários destacaram o momento como “prova de que Travis está muito apaixonado por Taylor”, enquanto outros brincaram sugerindo que o casal precisava “arranjar um quarto”.

Travis Kelce e Taylor Swift mais apaixonados do que nunca

De acordo com fontes do Entertainment Tonight, ambas celebridades foram vistas próximas e carinhosas durante toda a noite. Eles estavam vestidos com um terno azul para Kelce, enquanto Swift usava um vestido de Maria Lucia Hohan avaliado em 2400 dólares. Além disso, eles participaram de um leilão para arrecadar fundos.

Agora, a grande questão é se o casal será visto em outro dos maiores eventos entre as celebridades de Hollywood, o popular MET Gala de Nova York. A festa, conhecida como a noite mais importante no mundo da moda, acontecerá em 6 de maio.