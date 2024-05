Sofía Vergara confessa por que nunca quis ter filhos com Joe Manganiello

Sofía Vergara, de 51 anos, confessou os motivos pelos quais não quis ter um filho com seu agora ex-marido, também ator Joe Manganiello, pois apesar de seu relacionamento ser estável, ela não queria passar pelo mesmo processo novamente, dada sua idade.

Deve-se mencionar que, após sua separação de Joe Manganiello no verão passado, em uma entrevista para o El País, ela mesma revelou que a razão por trás de sua separação foi sua perspectiva sobre a maternidade, embora agora tenha decidido aprofundar mais no assunto.

O que disse Sofia Vergara?

A atriz se tornou a nova capa da People, onde aproveitou para compartilhar abertamente o que aconteceu dentro de seu casamento, e os motivos pelos quais preferiu.

Vergara tem uma posição clara sobre isso. Depois de se tornar mãe aos 19 anos, destacando que seu filho Manolo Gonzalez-Ripoll Vergara já tem 32 anos.

"A protagonista de Modern Family expressou: "Não achei justo trazer uma criança a este mundo e não poder dar-lhe 100% de mim, devido à minha carreira, à forma como vivo minha vida e ao estado do meu casamento"."

Explicando a razão por trás de sua decisão de não querer ter mais filhos, o que gerou muita controvérsia, Sofía destacou que respeita todas as mulheres que desejam ser mães depois dos 50 anos, mas que essa não é a sua situação.

"Obrigado à ciência, as mulheres podem ter bebês em uma idade mais avançada. Antes, a natureza, por alguma razão, dizia ao seu corpo aos 50 anos que era hora de entrar na menopausa, que era hora de terminar com isso. Há uma razão pela qual a natureza faz isso", acrescentou.

A história de amor de Sofía Vergara e Joe Manganiello

Em novembro de 2015, os famosos uniram suas vidas, tornando-se um dos casais mais admirados na indústria do entretenimento.

No entanto, em julho de 2023, através do Page Six, as estrelas de Hollywood anunciaram oficialmente sua separação depois de compartilharem sete anos juntos.

Num comunicado conjunto, expressaram: "Tomamos a difícil decisão de nos divorciarmos. Como duas pessoas que se amam e se preocupam uma com a outra, pedimos cortesmente que respeitem nossa privacidade neste momento, enquanto navegamos por essa nova fase de nossas vidas".

De acordo com uma fonte próxima, o casal optou por se separar devido a um distanciamento prolongado. Apesar de tentarem resolver suas diferenças, não conseguiram superar os desafios, o que acabou levando à separação.