Ryan Gosling surpreende durante a estreia de seu novo filme

Ryan Gosling se livrou do personagem ‘Ken’ do filme ‘Barbie’ para dar as boas-vindas a um novo sucesso em sua carreira artística. Agora, o ator dá vida a Colt Seavers, um dublê que se envolve em sérios problemas depois de receber uma missão perigosa no filme ‘O Dublê’, ao lado de Emily Blunt.

Ao contrário de ‘Barbie’, este filme teve uma promoção discreta, mas não menos impactante, especialmente durante a estreia que ocorreu em Los Angeles.

Realizada no Dolby Theatre, a estreia transformou Hollywood Boulevard em seu próprio set de filme, enquanto dois dublês faziam acrobacias em suas motocicletas na área da imprensa, seguidos por outro saltando de uma plataforma de vários andares em direção à entrada do tapete vermelho.

Foi então que Gosling fez sua aparição no tapete vermelho ao lado de seus dublês de ação no filme, algo que nunca havia sido visto antes.

Ryan Gosling reconhece o trabalho dos dublês de ação

O ator apareceu ao lado de dois de seus dublês do filme para posar para as câmeras. Todos estavam vestidos com trajes combinando, no entanto, antes de ficarem sérios, eles ofereceram um espetáculo em que lutavam, quebravam vidros e até pulavam de grandes alturas. Em um momento, quando ambos os dublês estavam posando ao lado de Gosling, foram empurrados para trás, quebrando o enorme cartaz que exibia o nome do filme.

Em ‘O Dublê’, Gosling interpreta um dublê de ação que retoma sua carreira após um acidente que o obrigou a se afastar. Sem pensar nas consequências, o protagonista aceita uma missão perigosa que o obriga a aplicar as acrobacias e proezas aprendidas, deixando claro uma coisa: o incrível trabalho dos dublês.

Por trás de cada cena de ação emocionante no cinema, há um grupo de heróis anônimos que arriscam suas vidas para dar vida às incríveis acrobacias e sequências perigosas que vemos na tela. Estes são os dublês de ação, talentosos profissionais que merecem um maior reconhecimento por seu papel fundamental na indústria do cinema.

Os duplos de risco são especialistas em realizar acrobacias e cenas perigosas que os atores principais não podem ou não estão dispostos a fazer. Desde saltos de prédios até perseguições em alta velocidade, esses corajosos profissionais arriscam sua segurança para garantir que os filmes tenham a dose certa de emoção e realismo.

Apesar da importância do seu trabalho, os dublês de risco frequentemente passam despercebidos na indústria cinematográfica. Eles são os verdadeiros heróis por trás das câmeras, mas raramente recebem o reconhecimento que merecem pela sua contribuição para o sucesso de um filme. É hora de mudar isso.

Os dublês não são apenas especialistas em realizar acrobacias perigosas, mas também são parte integrante do processo de criação de um filme. Eles trabalham em estreita colaboração com diretores e coordenadores de acrobacias para planejar e executar cada cena de forma segura e eficaz. Sua dedicação e habilidades são essenciais para garantir que os filmes sejam emocionantes e visualmente impactantes.

Além do seu talento e experiência, os dublês de ação também precisam ter uma grande quantidade de coragem e determinação. Eles arriscam suas vidas em cada acrobacia, sabendo que um pequeno erro poderia ter consequências devastadoras. Sua bravura e dedicação merecem um reconhecimento muito maior por parte da indústria cinematográfica e do público em geral.