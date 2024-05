Ryan Gosling afirma que seu novo filme ‘O Dublê’ é uma campanha “para incluir a categoria de dublês no Oscar”

O filme é um dos mais esperados do ano

Ryan Gosling afirma que seu novo filme “O Dublê” não é apenas uma peça de entretenimento, mas também uma campanha para incluir a categoria de dublês no Oscar. A estreia do filme em Los Angeles foi uma demonstração da dedicação e do risco que os dublês assumem na indústria cinematográfica.

ANÚNCIO

O evento, realizado no Teatro Dolby, foi mais do que uma simples estreia. Hollywood Boulevard se transformou em um set de filme ao vivo, com dublês realizando acrobacias impressionantes no tapete vermelho. Desde cavalos em motocicletas até saltos de plataformas de vários andares, a ação esteve presente a todo momento.

A estreia de “O Dublê” pode marcar o início de um novo capítulo em Hollywood

Gosling, que além de ser o protagonista do filme, também se envolveu na promoção do mesmo de uma forma única. Junto com seus dublês de ação, fez uma entrada impressionante, mostrando seu apoio e admiração por esses corajosos artistas.

Durante o seu discurso perante a audiência, Gosling deixou claro o seu objetivo por trás deste filme: obter reconhecimento para os dublês de risco nos Prêmios Oscar. “Obviamente, este é uma carta de amor à comunidade de dublês de risco”, disse Gosling. “São as pessoas que mais trabalham na indústria do entretenimento. Arriscam mais do que ninguém”.

“Este filme é apenas uma grande campanha para fazer com que os dublês de ação ganhem um Oscar”, concluiu o ator. O filme segue a história de Colt Seavers, interpretado por Gosling, um dublê de ação em decadência que retorna ao negócio para encontrar a estrela desaparecida do filme de sua ex-namorada.

Em busca de mais reconhecimento para os dublês de ação

du também expressou seu apoio aos dublês e sua contribuição para a indústria do cinema. “Eles são os heróis não reconhecidos de nossa indústria”, disse Blunt. “Por que não vemos os bastidores de como uma acrobacia é projetada por esses incríveis artistas?”.

O diretor David Leitch, que também é um ex-dublê, elogiou a coragem de Gosling ao enfrentar essas acrobacias. “Ele foi um ótimo parceiro durante todo o filme e isso foi uma demonstração física disso”, disse Leitch. “Ele estava pronto para fazer qualquer acrobacia que pedíssemos para ele fazer”.