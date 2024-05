Renascer: Grávida, Sandra aceita pedido de casamento de João Pedro

Nos próximos capítulos de Renascer, Sandra (Giullia Buscacio) diz sim para João Pedro (Juan Paiva). O pedido de casamento acontece depois que o filho de José Inocêncio (Marcos Palmeira) descobre que a amada está grávida.

A gestação de Sandra deixa de ser segredo em breve. Depois de uma longa conversa, Iolanda (Camila Morgado) consegue tirar a ideia de esconder a gravidez de João Pedro.

Já separada de Egídio (Vladimir Brichta), a mãe de Sandra pede ajuda ao pastor Lívio (Breno da Matta) que consegue convencê-la de que o melhor caminho é contar para o filho caçula de José Inocêncio que ele será pai.

Nos próximos capítulos de Renascer, João Pedro (Juan Paiva) e Sandra (Giullia Buscacio) ficam noivos (Reprodução/Globo)

A revelação bombástica está prevista para ser exibida no capítulo previsto para ir ao ar em 11 maio.

Os altos e baixos da gravidez de Sandra em Renascer

Sandra estará solteira quando descobre que espera um filho de João Pedro. Ela não consegue lidar com o fato dele ainda nutrir seu amor por Mariana (Theresa Fonseca) e termina tudo com o rapaz.

Mas, durante uma conversa sobre a reabertura do bordel, a personagem de Giullia Buscacio descobre a gestação e conta para Eliana (Sophie Charlotte), que será a primeira a saber da novidade.

Renascer: Sandra (Giullia Buscacio) e João Pedro (Juan Paiva) esperam bebê, mas ela esconde a novidade (Manoella Mello/Globo)

A gravidez de Sandra vem à tona no capítulo do dia 7 de maio, mesmo dia em que ela comenta com Eliana sobre as suas suspeitas.

Além da viúva de Venancio (Rodrigo Simas), Dona Patroa e Egídio descobrem que serão avós. Numa conversa emocionante, Sandra deixa escapar que espera um filho de João Pedro. A nova vovó de Renascer fica muito feliz.

Egídio já não gosta muito da novidade. O vilão fica em choque ao descobrir que sua filha está grávida da família inimiga.

* As informações sobre os capítulos de Renascer podem ser modificadas em função da edição das novelas da Globo.