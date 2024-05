Por que Ryan Reynolds e Dwayne Johnson brigaram no set de um filme

A indústria do entretenimento muitas vezes nos oferece encontros entre estrelas que prometem ser memoráveis, mas nem sempre pelas razões corretas. Um dos confrontos mais recentes no mundo do cinema envolve dois gigantes da tela: Ryan Reynolds e Dwayne Johnson. Com uma impressionante carreira na comédia e ação, Johnson e Reynolds são reconhecidos mundialmente por seus papéis icônicos em filmes que deixaram uma marca na cultura pop. No entanto, seu trabalho juntos no filme da Netflix ‘Alerta Vermelho’, lançado em 2021, acabou deixando mais do que risadas no set.

A Netflix apostou forte em ‘Alerta Vermelho’ investindo um orçamento de 200 milhões de dólares nesta produção que prometia ação, intriga e humor. Além de Johnson e Reynolds, o filme contou com a presença estelar de Gal Gadot, formando um trio de protagonistas que prometia levar o filme a novas alturas.

A impontualidade de Dwayne Johnson foi a razão

No entanto, nos bastidores, as coisas não pareciam estar correndo tão suavemente quanto na tela grande. De acordo com relatos do The Wrap, houve tensões entre Johnson e Reynolds devido à impuntualidade do primeiro. Diz-se que Reynolds esperou pacientemente durante cinco horas para filmar uma cena enquanto Johnson chegava atrasado ao set, o que desencadeou uma grande briga entre os dois atores.

Alerta Vermelho Netflix (Agencias)

Esta não é a primeira vez que se relata a impontualidade de Johnson no set. Foi revelado que sua falta de compromisso com os horários de filmagem também afetou a produção de seu próximo filme, ‘Red One’, onde divide os créditos com Chris Evans. Os atrasos e ausências de Johnson resultaram em um aumento de 50 milhões de dólares no orçamento do filme, indicando o impacto significativo que seu comportamento teve no processo de produção.

‘Red One’ promete ser mais uma grande aposta de ação e comédia, com um elenco impressionante que inclui Kiernan Shipka, Lucy Liu e J.K. Simmons. No entanto, os problemas no set têm gerado preocupações sobre o sucesso do filme e têm evidenciado a importância do profissionalismo e do compromisso na indústria do cinema.