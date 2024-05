O filme de terror e suspense que chegou na Netflix: a crítica aplaudiu

A Netflix recebeu maio adicionando uma grande variedade de filmes originais ao seu catálogo. No entanto, a plataforma também irá adicionar numerosos filmes licenciados nos primeiros dias do mês.

ANÚNCIO

Entre os filmes licenciados que chegarão ao serviço digital no início do mês, destaca-se um filme de terror que recebeu elogios da crítica quando foi lançado nos cinemas em 2022.

Trata-se de ‘Barbarian’, um filme de terror e suspense americano da 20th Century Studios e New Regency que foi escrito e dirigido por Zach Cregger.

A produção segue Tess Marshall, uma jovem mulher que viaja para Detroit para uma entrevista de emprego e decide reservar uma casa para alugar para poder ficar tranquilamente no estado.

No entanto, ao chegar ao local muito tarde à noite, percebe que a acomodação foi reservada duas vezes e um estranho chamado Keith Toshko já está morando lá.

Barbarian Netflix (20th Century Studios)

Contra o seu bom senso, Tess decide passar a noite na casa. Em pouco tempo, barulhos estranhos a levam a espaços da casa onde faz descobertas terríveis.

A protagonista logo percebe que há muito mais a temer naquele lugar do que apenas um habitante inesperado.

Barbarian Netflix (20th Century Studios)

Quem faz parte do elenco de ‘Barbarian’?

É estrelado por Georgina Campbell no papel de Tess Marshall. A atriz foi acompanhada por outros atores famosos, como Bill Skarsgård, que interpreta Keith Toshko.

Justin Long interpreta AJ Gilbride; Matthew Patrick Davis interpreta a mãe; Richard Brake personifica Frank; Kurt Braunohler se coloca nos sapatos de Doug e Jaymes Butler nos de Andre.

Os também talentosos intérpretes J.R. Esposito, Kate Bosworth, Sophie Sörensen, Brooke Dillman, Sara Paxton, Will Greenberg e até mesmo Cregger completaram o elenco desta bem-sucedida produção.

Barbarian Netflix (20th Century Studios)

O que disse a crítica sobre ‘Barbarian’?

O filme não apenas teve uma boa recepção do público e excelentes números de bilheteria nos Estados Unidos, mas também recebeu críticas muito positivas dos especialistas em cinema.

Frank Scheck, da The Hollywood Reporter, disse sobre o filme em sua crítica: “Qualquer um que esteja disposto a aceitar essa jornada perversa ficará totalmente satisfeito com este trabalho ‘retro’ que lembra magnificamente as primeiras obras de Wes Craven”.

Peter Debruge, da Variety, descreveu o filme como “uma premissa simples, relacionada com um aluguel de férias reservado duplamente, torna-se louca à medida que avança, neste estreia imprevisível e completamente agradável de Zach Cregger”.

Barbarian Netflix (20th Century Studios)

Enquanto isso, Pat Padua, do The Washington Post, deu três estrelas de cinco e opinou: “O roteiro é mais do que esperto: é inteligente e seus personagens, em sua maioria, têm mais dimensão emocional do que o habitual (...). Este é um filme que respeita o público”.

Além disso, Simon Abrams, do rogerebert.com, afirmou: “Impressionante estreia no terror que se mantém um passo à frente do público (...). Zach Cregger provoca e muda brilhantemente ao longo de uma história de medo exquisitamente elaborada”.

Barbarian Netflix (20th Century Studios)

O filme ‘Barbarian’ já está disponível na Netflix?