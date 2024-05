No Rancho Fundo: A maior decepção de Marcelo já está gravada na Globo

Marcelo Gouveia (José Loreto) vai ser traído por seu melhor amigo. Nos próximos capítulos de No Rancho Fundo, ele descobre que Artur (Túlio Starling) e Quinota (Larissa Bocchino) estão namorando.

O sedutor da novela das 18 horas vai ficar revoltado quando assistir um beijo apaixonado deste novo casal. Tempos depois, Arthur revela que vai se casar com a filha de Zefa Leonel (Andrea Beltrão).

Antes do beijo apaixonado, o personagem de Túlio Starling na novela da Globo pede a mão de Quinota ao pai. Na cena de No Rancho Fundo, o rapaz pergunta para Seu Tico Leonel (Alexandre Nero) se ele pode namorar com a jovem, que foi abandonada no altar por Marcelo Gouveia.

Quinota (Larissa Bocchino) aceita namorar Arthur (Tulio Starling) na novela No Rancho Fundo (Reprodução/Globo)

A mesma pergunta é feita para a personagem de Larissa Bocchino na trama: “Quinota. Tu aceita namorar comigo?”, pergunta o rapaz, que vai até a casa da família Leonel. A filha de Zefa responde que sim: “Aceito”.

Com tudo nos conformes, Quinota convida Arthur para jantar em sua casa. Essa é a oportunidade para o rapaz conhecer toda a família e se entender com os irmãos da namorada.

Arthur fica emocionado e diz que sente orgulho da família Leonel. Na despedida, Quinota pergunta se Arthur vai amá-la para sempre e ele responde que “por toda sua vida”.

Ariosto (Eduardo Moscovis), vilão de No Rancho Fundo, diz não ao casamento de Artur (Túlio Starling) e Quinota (Larissa Bocchino) na novela da Globo (Fabio Rocha/Globo)

Antes de ir embora do rancho, o casal da novela das 18 horas dá um beijo de cinema e Marcelo Gouveia observa tudo de longe. Abalado, ele promete vingança.

O elenco da novela No Rancho Fundo conta com Larissa Bocchino, Túlio Starling, Andrea Beltrão, Alexandre Nero, José Loreto, Luisa Arraes, Debora Bloch, Eduardo Moscovis, Mariana Lima, Alejandro Claveaux, Clara Moneke, Welder Rodrigues,Titina Medeiros, Thardelly Lima, Igor Jansen, Heloísa Honein e Guthierry Sotero.

* As informações sobre os capítulos de No Rancho Fundo podem ser modificadas pelos editores da TV Globo.