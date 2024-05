Linha Direta desvenda chacina de 2020: Que horas o programa começa?

No Linha Direta desta quinta-feira (02), Pedro Bial desvenda a chacina que matou, em janeiro de 2020, uma família no ABC Paulista

A chacina da família Gonçalves é o terceiro crime da 2ª temporada do Linha Direta. Desta vez, Pedro Bial se debruça no caso que aconteceu em janeiro de 2020, no ABC Paulista. Confira abaixo que horas o Linha Direta começa nesta quinta-feira (02).

ANÚNCIO

O assassinato de Romuyuki Veras Gonçalves, de 43 anos, Flaviana de Meneses Gonçalves, de 40, e do filho deles, o estudante Juan Victor Gonçalves, de 15, chocou o país no começo daquele ano.

A filha do casal, Anaflávia Martins Gonçalves, foi acusada de envolvimento no crime. Além dela, Carina Ramos de Abreu, sua namorada, também foi condenada pela justiça.

Recomendados

Amanhã o #LinhaDireta vai contar a história que há 4 anos chocou todos os brasileiros pela frieza e crueldade dos criminosos. Amanhã, logo depois de 'Os Outros'. pic.twitter.com/nNZrQqvEET — TV Globo 📺 (@tvglobo) May 1, 2024

O casal planejava roubar R$ 85 mil que supostamente estavam no cofre que a família mantinha dentro de casa. Os primos de Carina, Juliano e Jonathan Ramos, foram convencidos de participar do roubo. Guilherme da Silva também fez parte do assalto, que aconteceu na noite de 27 para 28 de janeiro de 2020.

Que horas começa o Linha Direta na Globo?

Segundo a programação divulgada pela Globo, o 3º episódio do Linha Direta começa às 23h15 (,horário de Brasília), nesta quinta-feira (02), depois da série Os Outros.

O desfecho do caso família Gonçalves

Porém, o dinheiro da família Gonçalves não estava no cofre, que ficava no guarda-roupas dos pais de Carina, que junto com sua namorada autorizou a morte de toda a família.

Pai e filho foram levados para o quarto do adolescente onde foram mortos a pauladas. A mãe, que chegou em casa durante o assalto, foi rendida e vendada e em seguida colocada num carro dirigido por Carina.

Os três corpos foram encontrados carbonizados em uma região de mata na estrada do Montanhão, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, na madrugada de 28 de janeiro de 2020.

Sem os R$ 85 mil em mãos, eles roubaram objetos de valor encontrados na casa, como jóias, eletrodomésticos e cerca de R$ 8 mil. Uma arma guardada em casa também foi levada pelos criminosos.