Kendrick Lamar mantém a rivalidade e responde às provocações de Drake

As ‘tiraderas’ no gênero da música urbana são um recurso muito comum e extremamente emocionante tanto para os seguidores do gênero quanto para os artistas envolvidos. Desta vez, ocorreu uma briga entre duas figuras proeminentes do mundo da música urbana americana, Kendrick Lamar e Drake.

Desde março, Lamar começou uma rivalidade com Drake e ele respondeu com a música Push Ups, depois, após alguns dias de silêncio por parte de Lamar, ele exigiu uma resposta do californiano com a música Taylor Made Freestyle.

Zombando, Lamar assegura em 'Euphoria' que Drake não é um "artista de rap", mas um "artista de fraude", e o chama de "patético mestre manipulador" e "mentiroso habitual".

O título da música também é intencional, pois 'Euphoria' faz referência à série de televisão homônima da HBO estrelada por Zendaya, da qual Drake é produtor. "Deixe-me dizer que sou seu maior 'hater' (odiador). Odeio sua maneira de andar, sua maneira de falar, odeio sua maneira de se vestir, odeio sua maneira de fingir", rima Lamar.

Esta última disputa pública entre os dois rappers começou em março, quando o vencedor de um Pulitzer lançou a música Like That, com Metro Boomin e Future, na qual negava que Drake estivesse no seu nível como rapper, ao que Drake respondeu com duas músicas contra Lamar.

Na primeira música, Push Ups, Drake usou inteligência artificial (IA) para recriar as vozes do falecido Tupac Shakur e do rapper Snoop Dogg, que expressou seu desconforto através de um vídeo publicado no Instagram.

No entanto, alguns dias depois, Drake removeu a música de suas redes sociais depois que a equipe jurídica de Shakur o ameaçou com uma ação judicial.

Os primeiros atritos entre os artistas remontam a 2013, quando na música ‘Control’ de Big Sean, Lamar cantou sobre como queria “matar” Drake e outros rappers.