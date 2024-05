Jojo Todynho faz revelação sobre bebida alcóolica após a bariátrica e surpreende

As mudanças de Jojo Todynho após se submeter a uma cirurgia bariátrica em agosto de 2023 são visíveis e surpreendem a muitos. No entanto, engana-se quem pensa que as alterações se resumem a mudanças no visual, alimentação e rotina de treinos. Recentemente, Jojo fez questão de revelar que também precisou mudar a forma como encara o consumo de bebidas alcóolicas, um tópico sensível para muitos bariátricos.

Conforme publicado pelo GShow, a cantora abriu o jogo ao falar em seus stories sobre o consumo de álcool após a cirurgia e revelou que segue bebendo, mas somente com moderação e dentro de casa.

“Sou uma nova mulher. Não estou bebendo. Primeiro porque é responsabilidade, se beber não dirija, se dirigir não beba. Tudo eu tenho motivo para tomar birinight, mas só em casa. Porque a pessoa que fez a bariátrica, o álcool dá alegria rápida. Você fica igual coringa, rindo à toa. Tem que manter a postura, né. Na rua, tem que manter. Tomo só uma tacinha”.

Constantemente a cantora vem publicando em suas redes sociais as mudanças em seu estilo de vida, compartilhando sempre mensagens motivacionais para incentivar os seguidores até mesmo nos dias em que a ida à academia não é tão simples quanto o esperado. Como resultado, Jojo também revelou estar cada vez mais perto de alcançar sua nova meta: chegar aos 90kg.

Bariátrica vs Álcool

Conforme publicado em matéria anterior pelo O Globo, a relação entre a cirurgia bariátrica e o álcool é delicada e muitos pacientes que se submetem à operação passam a ingerir uma maior quantidade de bebida após o procedimento. Um estudo realizado pela USP, mostra que grande parte dos pacientes troca a compulsão alimentar por outras compulsões, sendo o álcool uma delas.

Desta forma, a recomendação geral para os pacientes bariátricos é evitar ao máximo possível o consumo de bebidas alcóolicas e manter o acompanhamento multidisciplinar em dia para evitar direcionar a compulsão alimentar para outros vícios.