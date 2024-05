Hailey Bieber está grávida? Um vídeo caminhando ao lado de Justin Bieber a denunciaria

A relação de Hailey Bieber e Justin Bieber tem estado sob escrutínio público desde que o casal se casou em 2018. Ao longo dos anos, Hailey e Justin têm sido alvo de incessantes rumores de conflito, incluindo alegações de maus tratos e divórcio, os quais eles sempre negaram. No entanto, há alguns meses começaram a circular especulações sobre uma gravidez.

ANÚNCIO

Nas redes sociais, os internautas têm investigado cada passo que eles dão e, embora até então não houvesse evidências concretas que provassem que eles estariam esperando um bebê, agora as coisas podem dar uma reviravolta de 180°.

Justin e Hailey mais juntos do que nunca

Há alguns dias, Justin Bieber compartilhou uma foto em que aparece chorando, sem nenhuma explicação, o que causou preocupação entre seus seguidores. Embora o cantor ainda não tenha dado detalhes sobre a situação, uma fonte próxima revelou ao Entertainment Tonight que ele tem enfrentado "certas dificuldades ultimamente" e que Hailey Bieber estaria ao seu lado, apoiando-o.

Recomendados

Justin Bieber Foi assim que a esposa do cantor reagiu à sua publicação (Instagram)

"Justin tem enfrentado algumas dificuldades ultimamente. Ele tem passado por momentos difíceis e não tem se sentido como sempre", explicou. "Hailey tem feito de tudo para estar lá para Justin, mas a incomoda vê-lo lutando. Eles estão fazendo o possível para que as coisas funcionem e se apoiam mutuamente. Estão comprometidos em fazer o que for necessário para melhorar as coisas".

Após isso, os rumores de gravidez estão se tornando cada vez mais fortes, não apenas por publicações recentes da própria Hailey, mas também por um vídeo no qual internautas detectaram o que parece ser uma barriguinha "de vários meses".

Isso denunciaria a gravidez de Hailey Bieber

Hailey Bieber Internautas descobriram pistas que revelariam uma gravidez (Instagram)

Apesar dos constantes rumores, Hailey e Justin têm mantido uma posição firme sobre o assunto, negando repetidamente qualquer notícia sobre uma possível gravidez. O casal deixou claro que, embora estejam animados para formar uma família no futuro, no momento estão focados em seu relacionamento e em suas respectivas carreiras profissionais.

Em abril de 2022, um site de fofocas compartilhou uma foto de Hailey no Grammy, afirmando que a modelo tinha o que parecia ser uma "barriga de gravidez". Hailey rapidamente negou os rumores, escrevendo nos comentários da postagem do Instagram: "Não estou grávida, deixem-me em paz".

“Estou ansiosa para ser mãe, mas por agora estou farta dos rumores”, afirmou a modelo numa entrevista com a GQ, no final de 2023. “Recentemente, todo mundo dizia: ‘Meu Deus, ela está grávida’, e isso já me aconteceu várias vezes antes. Há algo desanimador nisso, tipo, ‘Não posso estar inchada uma vez e não estar grávida?’”

Hailey Bieber Internautas descobriram pistas que revelariam uma gravidez (Instagram)

Em abril, Hailey publicou uma foto em que aparece com uma jaqueta de couro oversized, o que levou os internautas a expressarem que "solte logo a notícia", fazendo referência a que parecia estar cobrindo uma barriguinha de gravidez.

Agora, em X está circulando um vídeo no qual Justin e Hailey aparecem caminhando, e seus seguidores têm apontado que é "a prova mais contundente" de que estão esperando seu primeiro bebê juntos.

"Ela está muito grávida hehe". "Essa forma de andar é de uma grávida MUITO grávida". "Já anunciem isso!!!!". "Ela está grávidíssima", lê-se nas redes sociais.

A modelo foi vista almoçando com seu marido, usando um vestido branco vaporoso com alças que chegava até seus joelhos, solto. Vários usuários do TikTok e X os capturaram em vídeo enquanto estavam sentados em uma mesa ao ar livre, aguardando sua refeição de um caminhão de comida brasileira.

Os fãs têm partilhado as suas teorias nas redes sociais, analisando cada detalhe do visual da Hailey em busca de pistas sobre um possível bebê Bieber a caminho. Entretanto, Hailey e Justin ainda não comentaram sobre os rumores, deixando os seus seguidores à espera de uma confirmação oficial.