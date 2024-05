Ex-BBB Davi Brito desabafa sobre patrulhamento da sua vida amorosa: “Estão querendo queimar minha imagem”

Flagrado entrando em um restaurante caro de Salvador com a influenciadora digital Bárbara Contreras, o ex-BBB Davi Brito fez um desabafo durante uma live nas redes sociais. “Não posso fazer mais nada, tudo sou criticado”, disse.

Davi disse que desde que deixou o programa vem recebendo uma enxurrada de críticas de fãs, seguidores e desafetos sobre sobre sua vida pessoal. “Estão querendo queimar minha imagem, meu filme e não sei o motivo. O que eu estou fazendo para as pessoas me atingirem dessa forma? Acho que cada um tem que cuidar da sua vida, parem de ficar me julgando todo tempo. Estou vivendo. Não vou ficar maluco, depressivo... As pessoas que estão pensando que vão me atingir, não vão”, afirmou.

Aos que o acusam de ter abandonado a ex-mulher para ficar com a influencer, o ex-BBB dosse que vai fazer o que quiser com sua vida. “O relacionamento que eu tinha (com Mani Reggo), cabe a mim resolver. Estou passando pra deixar esse recado para vocês. Estou seguindo minha vida. Se querem ofuscar meu brilho de campeão do BBB 24, não vão. A marca já está lá. Passando também para agradecer quem quer me ver bem”, desabafou.

O baiano disse que quer ter paz para tocar sua vida do jeito que quiser. “Se eu quiser conhecer uma menina, estou solteiro, faço o que eu quiser, a vida é minha. Vou seguir minha vida em paz, vou estudar Medicina, vou virar doutor”, garantiu.

Bárbara também usou sua rede para reforçar as palavras de Davi “Quem deve respeito é quem namora, eu sou solteira. Devo nada a ninguém.”