Disseram que era falso! Anne Hathaway brilha com elegante vestido vermelho, mas um ‘gesto’ ofuscou seu visual

Anne Hathaway compareceu à estreia de seu filme ‘Uma Ideia de Você’, que, após uma longa espera, será lançado em 2 de maio pelo Prime Video, onde a veremos estrelando uma comédia romântica ao lado de Nicholas Galitzine, contando a história de um relacionamento entre uma mulher de 40 anos e uma celebridade de 24.

Foi durante sua passagem pelo tapete vermelho da estreia de seu filme que ela confessou à People que seu papel como mãe a ajudou a entender mais seu personagem, somando-se a isso sua recente declaração ao The New York Times, onde revelou estar sóbria há mais de cinco anos.

Foi na noite de 29 de abril quando a famosa atriz de ‘O Diário da Princesa’ marcou presença no Jazz at Lincoln Center de Nova York, vestindo um elegante e sensual vestido vermelho que encantou todos os presentes, obra da sua estilista Erin Walsh, com quem trabalha há alguns anos para criar alguns dos looks mais icônicos de Hathaway.

Mais uma vez, a atriz provou por que é uma das referências da indústria da moda, já que cada um de seus looks conquistou o protagonismo de várias manchetes, falando apenas do grande estilo que ela possui. No entanto, nem tudo foram elogios e alguns usuários acabaram criticando uma de suas ações diante das câmeras.

O visual de Anne Hathaway na estreia de ‘Uma Ideia de Você’

Olha que apresenta, olha que vence. Anne Hathaway roubou suspiros de seus seguidores com um vestido vermelho sensual e elegante da Versace, com detalhes cut-out no decote, além de uma fenda na altura da perna.

A silhueta do vestido deixa à vista algumas linhas que, além de dar esse toque de 'retidão' à peça, permitiam destacar sua figura através de linhas favorecedoras que realçavam suas curvas e terminavam perfeitamente em seu decote em forma de 'W'.

Ao seu conjunto, ela acrescentou sapatos da mesma cor e joias Bvlgari, da marca da qual é embaixadora. Seu visual de beleza também se destacou, com um rabo de cavalo relaxado que destacava sua franja, enquanto a maquiagem consistia em tons quentes que se harmonizavam perfeitamente com seu vestido.

Usuários acusam Anne Hathaway de ser falsa

O visual dela rendeu uma série de elogios de seus seguidores, aplaudindo mais uma vez o estilo que ela apresentou, no entanto, foi um gesto de Anne Hathaway que acabou ofuscando sua apresentação.

Os usuários perceberam que Anne Hathaway, aparentemente, teria ‘fingido’ um sorriso enquanto era fotografada em seu passo pelo tapete vermelho da estreia, o que desencadeou uma série de críticas à atriz.

Nos comentários, os internautas criticaram essa pose, dizendo: “Ela está dando risadas um pouco falsas, como se fosse Miranda conhecendo o editor da Vogue Francesa”, “Realmente linda, mas essa risada falsa precisa desaparecer!”, “Quero saber o que a faz rir desse jeito”, “Não sei por que, mas ela sempre dá vibes falsas”, “Ela tenta tanto ser sexy, mas simplesmente... não é.”