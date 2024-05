Dia de Star Wars: quais são os projetos futuros da franquia?

Star Wars tem sido mais do que uma saga cinematográfica, criando um universo culturalmente significativo com filmes e séries.

Desde seus humildes começos em 1977, tem inspirado gerações com sua mitologia, personagens icônicos e efeitos revolucionários.

À medida que a franquia continua, a importância de Star Wars transcende o entretenimento, explorando temas universais como o bem e o mal, o heroísmo e a redenção.

Os futuros projetos, incluindo séries de televisão, filmes e conteúdo de streaming, prometem expandir ainda mais este universo, oferecendo novas histórias, personagens e emoções para os fãs e uma nova geração de seguidores.

No evento de investidores da Disney em 2020, a Lucasfilm destacou vários projetos, com foco principal em Star Wars. No entanto, também foram mencionados outros projetos emocionantes, como o próximo e último filme de Indiana Jones e o retorno de Willow como série para o Disney+. No total, foram anunciados até 10 projetos relacionados ao universo de Star Wars, refletindo o compromisso contínuo da franquia com a expansão e a inovação.

A seguir, conheça os futuros projetos da franquia.

Projetos futuros de Star Wars

Séries:

O Mandaloriano. Temporada 4. Não confirmada.

Star Wars: Visions volume 3. Não confirmado.

Ahsoka. Temporada 2. Sem data.

Equipe de Esqueletos. Temporada 1. 2024.

O Acolito. Temporada 1. Estreia no Disney+ em 5 de junho de 2024.

Andor. Temporada 2. Agosto de 2024.

Filmes:

Star Wars: Amanhecer do Jedi

Filme do 'Filouniverso'

O Mandaloriano e Grogu

Filme do Rei Skywalker

Lando

Trilogia sem título de Rian Johnson.

Projeto sem título de Kevin Feige (aparentemente cancelado).

Esquadrão Rebelde (aparentemente em pausa).

Filme sem título de Taika Waititi.

Projeto sem título de Steven Knight.

Projeto sem título de Shawn Levy.

Muitos desses filmes não têm data de estreia, mas sua pré-produção está em andamento.