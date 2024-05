Daniel Radcliffe volta a criticar as posturas transfóbicas de J.K. Rowling

Daniel Radcliffe. Foto: Google Plus

Daniel Radcliffe tem se destacado nos últimos anos por ser um aliado da comunidade LGBT+ ao usar sua plataforma para defender os direitos dos diferentes grupos marginalizados desta comunidade. Agora, o ator voltou a comentar sobre a polêmica figura de J.K. Rowling e suas constantes posturas transfóbicas.

Rowling tem estado envolvida em controvérsias há vários anos, devido aos seus comentários polêmicos sobre a comunidade transgênero em junho de 2020. Desde então, sua relação com os atores dos filmes de sua obra tem se deteriorado.

O que disse Daniel Radcliffe recentemente sobre J.K. Rowling e suas posições transfóbicas?

Em uma nova entrevista concedida à The Atlantic publicada em 30 de abril (o mesmo dia em que Radcliffe foi indicado a um prêmio Tony), o ator de 34 anos revelou que não fala com Rowling há anos.

“No final das contas, fico muito triste com a sua posição porque lembro da pessoa que conhecia, dos momentos que passamos juntos, dos livros que escreveu, do mundo que criou, e tudo isso me gera uma profunda empatia”, expressou.

Ele acrescentou o seguinte: “Harry Potter não existiria sem ela, então provavelmente nada na minha vida teria acontecido da mesma forma sem essa pessoa. Mas isso não significa que eu tenha uma dívida com ela para o resto da vida.”

Radcliffe, que interpretou o protagonista Harry Potter, ofereceu uma mensagem de solidariedade e apoio aos direitos LGBTQ+ em um ensaio que escreveu para The Trevor Project, e pediu desculpas "pela dor" que os comentários de Rowling causaram aos fãs de Harry Potter, depois que ela questionou, pela primeira vez, que as mulheres trans não são "mulheres reais".

“Mulheres transexuais são mulheres. Qualquer declaração em contrário nega a identidade e a dignidade das pessoas transgênero e vai contra todos os conselhos dados pelas associações profissionais de saúde, que têm muito mais experiência neste assunto do que Jo ou eu”, escreveu em uma carta aberta para a publicação de uma organização beneficente de prevenção ao suicídio de jovens LGBT+.