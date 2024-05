Daniel Radcliffe se pronuncia após posicionamento de J.K. Rowling sobre identidade de gênero

A autora da saga Harry Potter, J. K. Rowling, voltou a realizar comentários com conteúdos transfóbicos em suas publicações nas redes sociais. Desta vez, no entanto, a postura da escritora não passou desapercebida pelos próprios atores que deram vida a seus personagens nas adaptações de Harry Potter para o cinema.

Conforme publicado pelo G1, quem mostrou indignação e tristeza com a postura da autora foi Daniel Radcliffe, responsável por interpretar o bruxo que dá nome à série. Em uma entrevista, o ator também revelou não ter contato com Rowling há anos.

Segundo a publicação, a postura de Daniel é contrária a da autora no que diz respeito a identidade de gênero. Enquanto Rowling segue realizando comentários e publicações defendendo o “caráter imutável do sexo biológico”, o ator segue defendendo a comunidade LGBTQIA+ ao reforçar que “mulheres trans têm o direito de se identificar como mulheres”.

“Me entristece”

Em entrevista à The Atlantic, Daniel revelou que a postura de J.K. Rowling o entristece e reforçou que não consegue conciliar a imagem da pessoa que “escreveu livros empáticos” com a que faz os comentários.

“Olho para esta pessoa a quem conheci, o tempo que passamos, os livros que escreveu, o mundo que criou, e tudo isso é, para mim, tão profundamente empático. Muita gente que lida com sentimentos oprimidos, com a rejeição de suas famílias, ou que vive com um segredo encontrou consolo nesses livros e filmes”, declarou o ator.

O ator, que é um dos apoiadores do Projeto Trevor, uma linha de emergência para a prevenção de suicídio de jovens LGBTQIA+ reforçou também que continuará apoiando a comunidade e que não comentaria mais a respeito da postura da autora.

Semanas atrás, J.K. Rowling voltou a ser assunto ao mandar uma indireta para os atores que se posicionaram contrários à sua postura. Em um post nas redes sociais, que atacou as celebridades defensoras dos direitos das pessoas trans, ela sugeriu que poderia perdoá-los caso eles pedissem desculpas “às mulheres traumatizadas e vulneráveis que dependem de espaços unissex”, além de acusá-los de “minar os direitos das mulheres”.