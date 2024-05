Criticam Demi Moore por revelar que está se preparando para se despedir de Bruce Willis

O ator estaria sofrendo as consequências da demência

Demi Moore e Bruce Willis foram um dos casais mais queridos na década de 90, sendo dois dos atores do momento em Hollywood, por isso, seu casamento foi assunto de todos e, embora tenham decidido encerrar o relacionamento em 2000, conseguiram manter uma relação de amizade.

Os atores criaram juntos suas filhas: Rummer, Scout e Tallulah, e conseguiram transformar seu amor e manter esse vínculo familiar apesar das adversidades. Agora que o ator está passando por um momento difícil, ao ser diagnosticado com demência frontotemporal, Demi tem cuidado dele.

São vários os momentos que a atriz de 60 anos compartilhou com sua ex-marido e até mesmo com sua nova esposa, Emma Heming, o que a tem cercado com o amor mais puro: o da família.

Demi Moore está se preparando para se despedir de Bruce Willis e isto é o que dizem os psicólogos

No meio da triste situação pela qual Bruce Willis e sua família estão passando, Moore estaria se preparando para o pior momento, devido às consequências causadas pela demência, a qual, segundo fontes próximas ao famoso, já começou a deixar marcas.

Willis aparentemente estaria enfrentando um momento de lembrar sua família e até apresentaria limitações ao falar, então as mulheres ao seu redor aproveitam cada dia para compartilhar o máximo possível com ele.

"Ninguém sabe quanto tempo Bruce ainda tem, então estão absorvendo cada momento que passam com ele... Eles estão muito conscientes de que qualquer dia poderia ser o último", teria comentado uma fonte à revista In Touch.

No entanto, Demi teria sido alvo de críticas por supostamente se preparar para sua despedida, apesar das lições que ela deixou como ex-esposa e ser humano.

"Bruce deu a Demi uma nova perspectiva de vida... Ela tem refletido sobre sua vida com ele e está grata por todas as experiências compartilhadas... Ela admira muito Bruce e está se preparando emocionalmente para sua despedida", acrescentou.

Embora as críticas na internet não parem, a verdade é que os psicólogos recomendam se preparar para o luto de forma eficaz e adaptativa, para aprender a lidar com a perda dessa pessoa tão querida.

Moore se dedicou a fazer tudo o que podia em vida para acompanhar e fazer seu pai se sentir bem, então ele começa a aceitar sua realidade ao deixar ir e manter o que viveram de bom por tantos anos.

“Experimentamos o luto antecipado mais profundo quando uma pessoa que amamos (ou nós mesmos) está sofrendo de uma doença terminal. Em nossa mente, o luto antecipado é ‘o começo do fim’. Agora, operamos em dois mundos, o mundo seguro ao qual estamos acostumados e o mundo inseguro no qual um ente querido pode morrer. Sentimos essa tristeza e a necessidade inconsciente de preparar nossa psique”, menciona Elizabeth Kübler Ross, autora de numerosos livros sobre a morte e o acompanhamento no final da vida.