Chris Hemsworth lamentou seu trabalho em Thor 3 “Me tornei uma paródia do personagem”

Chris Hemsworth recentemente revelou sua perspectiva negativa sobre sua participação em ‘Thor: Amor e Trovão’, expressando seu desejo de se redimir perante o público após a recepção mista do quarto filme da saga, que não conseguiu convencer nem os fãs do icônico personagem, nem os críticos.

Em uma entrevista para a Vanity Fair, Hemsworth refletiu sobre sua decepção com o filme da Marvel de 2022, admitindo ter se deixado levar pela improvisação e loucura, o que resultou em uma interpretação que ele considera uma paródia de si mesmo. "Não acertei", lamentou o ator australiano, reconhecendo sua insatisfação com o resultado final de seu personagem no filme dirigido por Taika Waititi.

Chris Hemsworth revela sua opinião sobre ‘Thor: Amor e Trovão’

Embora ‘Thor: Amor e Trovão’ não tenha conseguido alcançar as expectativas de todos os fãs, Hemsworth reconhece que a direção criativa do filme foi amplamente influenciada por Waititi, que anteriormente havia levado a franquia Thor ao seu auge com ‘Thor: Ragnarok’ em 2017. Apesar das críticas, o filme ainda conseguiu arrecadar 760 milhões de dólares em bilheteria.

Além disso, obteve uma aprovação de 63% no Rotten Tomatoes, superando o desempenho de muitos outros filmes de super-heróis na mesma época. Hemsworth também refletiu sobre seus projetos fora do universo da Marvel, especialmente suas experiências nos filmes ‘Resgate’ para a Netflix.

Embora esses projetos tenham representado uma mudança de ritmo, o ator não encontrou neles a mesma gratificação que em projetos anteriores. No entanto, tudo mudou quando Hemsworth foi selecionado para interpretar o Warlord Dementus em ‘Furiosa’, a próxima sequência de ‘Mad Max: Estrada da Fúria’.

Uma ótima oportunidade para impulsionar sua própria carreira

Esta oportunidade permitiu ao ator mergulhar em um novo personagem e revitalizar-se profissionalmente. “Me revitalizei”, disse Hemsworth, referindo-se à sua experiência no set do filme de George Miller. O ator também compartilhou sua frustração por não receber ofertas de papéis de diretores aclamados como Martin Scorsese ou Quentin Tarantino.

No entanto, sua participação em ‘Furiosa’ deu-lhe um novo impulso e um propósito renovado em sua carreira de ator. Com ‘Furiosa’ agendado para estrear em 24 de maio, os fãs terão a oportunidade de ver Chris Hemsworth em um novo papel dramático e desafiador, o que poderia abrir novas portas para o ator e demonstrar sua versatilidade além do universo Marvel.