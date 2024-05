Assim é a experiência em ‘Messilandia’, a nova atração em Miami

A chegada de Lionel Messi a Miami foi um dos golpes midiáticos mais importantes na história da MLS, já que representou a chegada do que é considerado o melhor jogador de futebol do mundo.

Por esse motivo, a sua presença nos Estados Unidos tem dado uma força significativa ao futebol americano.

A Experiência Messi, a nova atração em Miami

Por isso, em Miami foi montada uma experiência diferente, chamada "The Messi Experience".

Nesta aventura, os fãs se envolverão em um espetáculo de imersão e tecnologia, onde parte da vida do jogador de futebol argentino será contada.

Os fãs de Leo poderão reviver sua passagem por sua cidade natal, Rosario, assim como sua passagem triunfal pelo FC Barcelona.

O espetáculo terá nove salas diferentes, que totalizam dois mil quilômetros quadrados de experiência.

A tecnologia dará acesso ao campo onde Messi pisou pela primeira vez, bem como ao sagrado gramado do Estádio Camp Nou, onde viveu suas grandes conquistas vestindo as cores azul e grená.

"Fico muito feliz por fazer parte deste projeto que permite aos fãs se aproximarem da minha jornada tanto dentro quanto fora de campo."

"Durante toda a minha carreira, sempre me esforcei para inspirar e me conectar com as pessoas através da minha paixão pelo futebol. Essa experiência lhes dará a oportunidade única de reviver os momentos mais inesquecíveis e sentir as emoções que marcaram o meu caminho", detalhou o astro sul-americano.

Espera-se que o espetáculo também chegue à Argentina

A visita tem a duração total de aproximadamente 75 minutos e ocorre em The Hangar, no Regatta Harbour, no endereço 3385 Coconut Grove.

Este ano ele visitará várias cidades dos Estados Unidos, mas está planeado que ele chegue à Argentina, a terra onde nasceu o ‘10′.