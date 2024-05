As 3 séries de suspense mais intensas na Netflix que você deve assistir esta semana

Na última década, as séries de suspense experimentaram um aumento notável em sua popularidade em plataformas de streaming como a Netflix. Este fenômeno pode ser atribuído a uma variedade de fatores que convergem para oferecer aos espectadores uma experiência emocionante e cativante. Em primeiro lugar, a globalização da indústria do entretenimento permitiu que as audiências de todo o mundo tenham acesso a uma ampla gama de conteúdos produzidos em diferentes países e culturas. Isso abriu as portas para novas narrativas e perspectivas, o que gerou um interesse renovado em séries de suspense internacionais que exploram temas e contextos únicos.

Além disso, plataformas de streaming como a Netflix têm investido significativamente na produção e distribuição de conteúdo original, levando à criação de uma variedade de séries de suspense de alta qualidade com orçamentos substanciais e talento criativo renomado. Essas produções apresentam roteiros elaborados, atuações convincentes e uma cinematografia impressionante, tornando-se um atrativo irresistível para os espectadores ávidos por emoções fortes e reviravoltas inesperadas.

Além disso, a natureza viciante das séries de suspense, que costumam estar repletas de reviravoltas inesperadas e cliffhangers emocionantes, levou a um aumento no binge-watching, ou maratonas de séries, onde os espectadores consomem vários episódios seguidos em uma única sessão de visualização. Isso gerou um efeito bola de neve, onde o boca a boca e a recomendação entre amigos e familiares contribuem ainda mais para a popularidade e o sucesso dessas séries na Netflix e em outras plataformas de streaming.

Quais são as melhores séries de suspense internacionais no Netflix esta semana?

O Caso Asunta

Séries Estas historias cheias de suspense te deixaram sem piscar (Netflix)

A série de investigação de thriller ‘O Caso Asunta’, estrelada por Candela Peña e Tristán Ulloa, narra a história de um dos crimes reais mais impactantes na história da Espanha. Em 2001, uma bebê chinesa chamada Asunta Fong Yang foi adotada por Rosario Porto e Alfonso Basterra, um casal rico que vivia em Santiago de Compostela, Espanha. Treze anos depois, ela foi encontrada morta. Seus pais, que tinham relatado seu desaparecimento, foram posteriormente presos por seu assassinato. Dirigida por Carlos Sedes e Jacobo Martínez, a série foi criada por Ramón Campos, Gema R. Neira, Jon de la Cuesta e David Orea. Baseada em fatos reais, a série segue o misterioso desaparecimento e morte de Asunta, enquanto as autoridades e o público tentam descobrir o que a família Basterra-Porto esconde por trás de sua fachada de perfeição.

Adeus Terra

Séries Estas historias cheias de suspense te deixaram sem piscar (Netflix)

Na série sul-coreana de suspense ‘Adeus Terra’, dirigida por Kim Jin-min e escrita por Jeong Seong-joo, a pacífica cidade de Woongcheon, na Coreia do Sul, mergulha no caos quando a notícia de um iminente impacto de asteroide abala a sociedade. À medida que a contagem regressiva para o fim do mundo se inicia, acompanhamos as vidas entrelaçadas de três indivíduos: Se-kyung, uma professora do ensino médio que protege seus alunos; Sung-jae, um jovem padre que descobre segredos sombrios dentro de sua igreja; e In-a, uma ex-comandante de batalhão que luta contra traficantes de pessoas. Suas lutas em meio à iminente catástrofe levantam questões profundas sobre moralidade, sacrifício e o valor da vida.

Parasyte: os Cinzas

Parasyte Cena da série coreana do momento (Netflix © 2024)

“A série ‘Parasyte: os Cinzas’ da Netflix está diretamente ligada ao mangá ‘Parasyte’, de Hitoshi Iwaaki. Desde a sua chegada à plataforma, tornou-se uma das produções mais emocionantes de 2024 ao combinar o talento do diretor Yeon Sang-ho para injetar uma boa dose de terror.”

Esta série de seis episódios tem se mostrado uma excelente opção não apenas para os amantes de anime que procuram uma adaptação fiel e de qualidade em live-action, mas também para aqueles interessados em uma série de terror que fuja dos temas típicos de zumbis.