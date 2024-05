Após anunciar segunda gravidez, Viih Tube é demitida de podcast sobre maternidade: “Estou tão triste quanto vocês”

Viih Tube anunciou seu desligamento do podcast ‘MaterniDelas’ na última quarta-feira (1). A influenciadora abriu uma caixinha de perguntas no Instagram para interagir com fãs, dando mais detalhes sobre a segunda gravidez e sobre o desligamento do programa que fazia ao lado de Tatá Estaniecki. Ela explica que foi demitida.

“Estou tão triste quanto vocês [fingindo chorar], gente. Amava tanto fazer. Eu fui demitida, mas não tem nada a ver com vida pessoal. Muita gente achando que eu e Tatá brigamos. Eu não fui no aniversário da Bia [filha da amiga] porque eu estava com descolamento. Eu já estava grávida, e a Tatá já sabia. Ela também não foi no da Lua, mas já explicou. A gente está superbem e Tatá também ficou triste que eu saí”, afirmou a jovem, que é mãe de Lua Di Felice, de 1 ano.

Ela também comentou como foi o encerramento do contrato, que teve a ver com o patrocinador.

“Foi uma decisão profissional por conta do patrocinador desta temporada. Eu tenho contrato com um concorrente direto deles, que começou este ano, e não tenho como fazer duas marcas concorrentes. É só por isso que, infelizmente, não vou estar nesta temporada. Se Deus quiser, um dia eu volto. Superentendi, mas não tem para onde correr”, garantiu.

A ex-BBB garantiu que o desligamento não tem relação com seus outros trabalhos.

“E eu vi muita gente achando que era por conta do meu programa. Gente, eu jamais trocaria o MaterniDelas. Eu sei que é o meu programa, algo só meu, mas eu jamais trocaria. Eu tenho um carinho imenso pelo PodDelas, pelo MaterniDelas, pela Tatá”.

Por fim, Viih Tube mandou um recado para a colega Tatá Estaniecki.

“Quem sabe um dia eu voltarei. Tatá me recontrata um dia. Ela é muito minha amiga. E ela é tão minha amiga [que chegou] ao ponto de a gente entender o lado uma da outra e isso é o mais importante de tudo: saber separar as coisas também, quando tem que separar”.

*Com informações de ‘Metrópoles’.