Anitta e Pabllo Vittar podem participar do show de Madonna no Brasil? Entenda

Madonna fará show no Brasil no próximo final de semana.

O show de Madonna no Rio de Janeiro está cada dia mais próximo e os ânimos estão nas alturas. Em meio as expectativas em torno da apresentação, que será o último show da Celebration Tour, os fãs seguem na esperança da participação de duas personalidades brasileiras durante a apresentação.

Conforme publicado pelo Gshow, os nomes de Anitta e Pabllo Vittar são os mais cotados para subir ao palco ao lado da Rainha do Pop, mas em momentos distintos da apresentação.

Ao que tudo indica, a “recusa” de Anitta sobre o convite de participar do show seria na realidade uma forma de evitar que a presença da cantora fosse revelada antes da apresentação, no entanto, após um vazamento de informações, é praticamente certo que ela suba ao palco com Madonna, com quem divide os vocais na música “Faz Gostoso”, presente no álbum “Madame X”, mas que ficou de fora da turnê.

Segundo a publicação, Anitta até mesmo já estaria ensaiando para sua participação no show deste sábado.

Momento Vogue

Quem também está com o nome em alta para participar da apresentação de Madonna é Drag Queen Pabllo Vittar, que deve subir ao palco durante a performance da música “Vogue”, que conta com um concurso no estilo ballroom. Conforme publicado anteriormente, o convite já teria acontecido e Pabllo está ansiosa para o momento, que é visto como um dos mais aguardados de toda a apresentação.

Em shows anteriores da Celebration Tour, Madonna recebeu no palco personalidades como Salma Hayek e Ricky Martin, que divertiram o público ao interagir com a Rainha do Pop no momento mais improvisado e menos coreografado de seu show.

A apresentação de Madonna está programada para acontecer neste sábado, dia 4 de maio, na Praia de Copacabana e deve ser a maior de toda a turnê, contando com uma estrutura de palco com o dobro do tamanho dos shows anteriores.

