Alma Gêmea: este recado do espírito de Luna para Serena viralizou

Uma cena de Alma Gêmea, onde o espírito de Luna (Liliana Castro) deixa um recado sobre amor para Serena (Priscila Fantin) viralizou no TikTok, nove anos depois da exibição original da novela na TV Globo.

Com mais de 1.500 curtidas, esta curta cena da novela de 2005 deixou o público emocionado. Nela, o espírito de Luna aparece mais uma vez no espelho e faz Serena pensar sobre o seu romance com Rafael (Eduardo Moscovis).

“Eu não existo, sou apenas um reflexo da sua alma. Vivo da sua memória”, afirma a falecida esposa de Rafael, que morreu após levar um tiro durante um assalto.

Depois, ela afirma que Serena precisa “libertar a sua memória e ficar livre para amar”, ou seja, a protagonista precisa deixar a alma de Luna seguir o seu caminho para que Serena e Rafael vivam a sua verdadeira história de amor.

A cena viral colocou muitas perguntas na cabeça dos fãs da novela da Globo: “A Luna queria que a Serena fosse”livre”, disse uma telespectadora que acompanha Alma Gêmea, no Vale a Pena Ver de Novo.

Luna faz Serena desmaiar em Alma Gêmea

A personagem de Priscila Fantin em Alma Gêmea vai desmaiar quando descobre que Rafael (Eduardo Moscovis) e Cristina (Flávia Alessandra) estão juntos. Triste, Serena vai até o ateliê e vê o reflexo de Luna no espelho.

As duas choram simultaneamente, o que deixa a protagonista da novela de Walcyr Carrasco em choque. Este fato faz com que Serena desmaie no ateliê, deixando todos preocupados.

Em Alma Gêmea, Adelaide descobre que a mancha no peito de Serena fica no mesmo lugar em que Luna levou um tiro (Divulgação/Globo)

Na sequencia da cena, Serena é encontrada desmaiada por Zulmira (Carla Daniel), que pede ajuda de Ivan (Thiago Luciano), seu irmão e motorista da casa.

O elenco da novela Alma Gêmea conta com Liliana Castro, Eduardo Moscovis, Priscila Fantin, Flávia Alessandra, Julia Lemmertz, Nicette Bruno, Luigi Baricelli, Elizabeth Savala, Malvino Salvador, Alexandre Barillari, Walderez de Barros, Kayky Brito, Drica Morais e Cecília Dassi.