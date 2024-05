A adaptação perfeita? Fallout é a segunda série mais assistida na Amazon de todos os tempos

O Fallout chegou algumas semanas atrás ao Amazon Prime Video e, como previsto desde o seu lançamento (apesar das nossas legítimas dúvidas sobre como um jogo tão complexo poderia ser adaptado), foi um sucesso retumbante. Muito se falou sobre o impacto da série na franquia, mas agora a Amazon revelou os números oficiais e são avassaladores: mais de 65 milhões de espectadores nos primeiros 16 dias na plataforma.

ANÚNCIO

Um sucesso retumbante, mas com algumas dúvidas

Embora a quantidade de espectadores seja impressionante, a Amazon não especificou como os contabiliza. Não se sabe se alguém que assiste meia hora, um episódio completo ou toda a temporada é considerado. Apesar dessa falta de clareza, o número ainda é enorme.

De acordo com a Variety, o Fallout passou de ser um dos três programas mais assistidos na Amazon para ser o segundo de todos os tempos. Além disso, tornou-se o programa mais assistido na faixa etária de 18 a 34 anos, e 60% da audiência vem de fora dos Estados Unidos, com sucesso especial no Reino Unido, França e Brasil.

Recomendados

Temporada 2 confirmada e futuro promissor

Não é de surpreender que, com esses números, a temporada 2 de Fallout tenha sido confirmada pouco mais de uma semana após a estreia da primeira. Ver que a Amazon não apenas fez justiça à franquia - e, de passagem, provou que é possível fazer boas séries a partir de videogames, como em Max com The Last Of Us -, mas também conquistou fãs novos e antigos, é algo que alegra os seguidores da saga.

Como já comentei anteriormente, acredito que Microsoft e Bethesda perderam uma grande oportunidade ao não terem algo novo para oferecer aos jogadores neste momento. Embora a atualização do Fallout 4 para a nova geração tenha recebido opiniões mistas, os novos jogadores têm um extenso catálogo anterior para desfrutar.

Em última análise, Fallout na Prime Video tem sido um sucesso retumbante, e seu futuro parece promissor. Resta apenas esperar para ver o que as próximas temporadas nos reservam.