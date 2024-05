3 filmes de drama que estão atualmente no top 10 da Netflix

Os filmes de drama têm um apelo inegável que nos cativa e nos mergulha numa montanha-russa emocional. Através de histórias com personagens complexos e situações carregadas de intensidade, o drama na tela grande nos oferece uma janela para o mundo humano em todas as suas facetas.

ANÚNCIO

Em primeiro lugar, as tramas dramáticas nos permitem conectar emocionalmente com as personagens e suas experiências. Seja ao assistir alguém enfrentar desafios pessoais, lutar contra adversidades ou buscar amor e redenção, encontramos um reflexo de nossas próprias vidas e emoções em suas histórias. Essa conexão emocional nos permite nos identificar com as personagens e nos sentir parte de sua jornada, o que gera uma experiência cinematográfica profundamente gratificante e significativa.

Além disso, o drama nos desafia a refletir sobre temas universais e complexos da condição humana. Desde dilemas morais até conflitos familiares e sociais, os filmes de drama exploram uma ampla gama de temas que nos convidam a questionar nossas próprias crenças e valores.

Não perca esses 3 filmes de drama na Netflix

Netflix Dramas que você tem que ver na plataforma (NETFLIX)

Lifemark

O filme ‘Lifemark’ torna-se um sucesso da Netflix ao chegar ao top 10 global. Dirigido por Kevin Peeples, Lifemark é um drama de 2022 que conta a história de um jovem chamado David, cuja vida é abalada quando sua mãe biológica entra em contato com ele após 18 anos, desejando conhecê-lo. ‘Lifemark’ apresenta um elenco de destaque que inclui Kirk Cameron, Alex Kendrick, Marisa Lynae Hampton, Dawn Long, Rebecca Rogers e Raphael Ruggero.

O Fabricante de Lágrimas

O Fabricante de Lágrimas Produção Italiana (Netflix)

Este filme é uma adaptação do best-seller homônimo do autor italiano Erin Doom. A arrepiante história de romance segue Nica e Rigel, ambos órfãos que são adotados pela mesma família. Enquanto Nica é tão ingênua e inocente quanto uma borboleta inofensiva, Rigel é frequentemente comparado à volatilidade de um lobo.

Sem que Nica soubesse, Rigel tem nutrido um amor eterno por ela desde o dia em que entrou no orfanato aos 5 anos. Embora aterrorizada por sua natureza agressiva, Nica não consegue deixar de se sentir intrigada pela vulnerabilidade escondida de Rigel e começa a se formar um vínculo entre os dois, obstaculizado apenas pelo fato de estarem prestes a se tornar irmãos.

Uma Jornada Entre Amigos

Netflix Uma Jornada Entre Amigos (NETFLIX)

Esta promete ser uma experiência cinematográfica emocionante e cheia de emoções que fará vibrar as fibras mais sensíveis dos espectadores. Dirigida por RC Delos Reyes e estrelada por um elenco de destaque que inclui Paolo Contis, Kaye Abad e Patrick Garcia, o filme está ambientado para oferecer uma narrativa agridoce repleta de drama e profundidade.

Localizada nas pitorescas paisagens da Tasmânia, a história segue a jornada de uma mulher enquanto embarca em uma viagem de carro com seu marido e seu melhor amigo, recusando o tratamento para seu câncer e optando, em vez disso, por cumprir sua lista de desejos. Com temas de amizade, amor e perda em seu cerne, ‘Uma Jornada Entre Amigos’ está pronta para deixar uma impressão duradoura no público, provocando a reflexão sobre a jornada da vida e os laços que nos unem.